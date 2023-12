Senac MS participa de evento nacional do turismo com aula-show de gastronomia

O Senac MS participou entre os dias 15 e 17 de dezembro do Salão Nacional do Turismo – promovido pelo Ministério do Turismo, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Os docentes do Senac Turismo e Gastronomia, Patricia Grimm e Leonardo Corradini, realizaram uma aula-show com o tradicional prato do Estado, o arroz carreteiro, ensinando a preparar e contando a história da delícia pantaneira.

O evento, que foi retomado depois de 10 anos, tem o objetivo de valorizar a riqueza natural e cultural do país por meio da exposição dos biomas e experiências turísticas oferecidas no Brasil. O Senac nacional contou com um estande para aulas-show de gastronomia, apresentando pratos típicos dos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. O público teve a oportunidade de aprender a preparar e degustar os melhores pratos regionais.