Senac leva oficinas gratuitas de beleza à Semana do MEI no Coophavila 2

Entre os dias 18 a 20 de maio, o Senac leva aos participantes da Semana do MEI – Coophavila 2, em Campo Grande, oficinas com dicas sobre o segmento da beleza. As atividades são gratuitas e serão realizadas durante todo o dia, na Associação de Moradores do bairro Coophavila II.

Entre os temas abordados pelo Senac estão as técnicas de barbearia, design de sobrancelhas e dicas de maquiagem. O evento é promovido anualmente pelo Sebrae, para oferecer uma programação ampla de oficinas, palestras e atendimento especializado para os microempreendedores individuais (MEI) brasileiros.

Além dos workshops, o Senac também vai oferecer informações sobre a programação de cursos, não apenas do segmento da beleza, mas também em comércio, gestão, moda e design, saúde e TI. “O Senac tem o objetivo de ajudar a promover o desenvolvimento e a geração de emprego e renda em nosso Estado e por isso participa desse grande evento, que qualifica os pequenos empresários da Capital e do Estado, visando a criação de um ambiente favorável ao crescimento dos pequenos negócios”, afirma Vitor Mello, diretor do Senac MS.

Nesta edição, serão oferecidas palestras e capacitações, com o objetivo de melhorar os negócios, além de orientação empresarial sobre gestão, liderança, inovação e finanças, obrigações e benefícios da formalização como Microempreendedor Individual. O destaque fica por conta da palestra magna com o empresário de sucesso Geraldo Rufino, que ocorrerá no dia 20 de maio, às 19h. Ele já foi catador de latinhas e hoje é dono da maior empresa de reciclagem da América Latina, e na palestra “O Catador de Sonhos” compartilha sua história e inspira o público.

O segmento de beleza e moda reúne mais de 30 mil pequenos negócios em Mato Grosso do Sul, distribuídos nos setores da Indústria, Comércio e Serviços – em atividades como cabeleireiro, manicure, pedicure; fabricação e venda de roupas, calçados e acessórios; produção e comercialização de cosméticos; entre outros.

Mais informações no site: https://dados.sebrae.ms/semana-do-mei-programacao-coophavila

Confira a programação do Senac:



Data: 18 a 20/05

Evento: Gratuito

Local: Avenida Marinha, 725

18/05:

Workshop: Técnicas Básicas de Design de Sobrancelha

8h às 12h / 14h às 18h

Workshop: Corte Básico de Cabelo – Técnicas de Barbearia

8h às 12h / 14h às 18h

19/05:

Workshop: Corte Básico de Cabelo – Técnicas de Barbearia

8h às 12h / 14h às 18h

Workshop: Dicas de Maquiagem

8h às 12h / 14h às 18h

20/05:

Workshop: Dicas de Maquiagem

8h às 12h / 14h às 18h

Workshop: Técnicas Básicas de Design de Sobrancelha

8h às 12h / 14h às 18h