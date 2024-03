Senac leva atendimentos gratuitos à população do Portal Caiobá e orienta sobre cursos de qualificação

O Senac Mato Grosso do Sul (MS) levou atendimentos de saúde e orientações sobre os cursos oferecidos nas unidades da Capital, durante o ‘Mutirão Todos em Ação’, realizado no último sábado (02) por diversas entidades no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

Ao todo, foram realizados mais de 150 atendimentos às pessoas interessadas em cursos de qualificação gratuitos, além de atendimentos de aferição de pressão, com alunos do curso técnico de Enfermagem, e roleta de prêmios. Segundo o diretor do Senac MS, Vitor Mello, a grande procura no stand do Senac demonstra o quão necessário é estar perto das pessoas, de levar um serviço de qualidade e estar atento às necessidades da comunidade.

“O Senac MS busca sempre levar oportunidades para todas as regiões da Capital e do interior do Estado. É por isso que participamos de ações como essa, que aproxima ainda mais a instituição da população, especialmente orientando sobre os cursos gratuitos do MS Qualifica. Nossa missão é ser o caminho para a população que precisa de emprego, oportunizando qualificação profissional de qualidade e ser uma ponte que leva até o mercado de trabalho”, explica o diretor.

Para a população que participa do mutirão, o acesso aos serviços é muito benéfico. “Esta é a segunda vez que eu venho e sou sempre muito bem atendida. Aferi minha pressão e da minha avó, mas trouxe também minha sobrinha pequena e minha filha. Nós gostamos bastante porque podemos ter alguns atendimentos que normalmente a gente não tem”, afirma a moradora Natali Azevedo.

A estudante do curso de Técnico em Enfermagem do Senac, Vanessa Soares de Oliveira, fala do aprendizado fora de sala de aula. “É a segunda vez que a gente participa e é muito importante porque acumulamos experiência. O que vemos em um lugar, muitas vezes não vemos no outro. São pessoas diferentes, público diferentes, então é muito importante para o aprendizado essa vivência que o Senac proporciona para a gente. Eu gosto bastante”, diz.

Acessibilidade nos serviços – Para a estudante surda do curso Técnico em Enfermagem, Ana Clara Sousa de Morais, e sua instrutora de sala de aula, a enfermeira Raquel Alencar, a iniciativa em proporcionar a inclusão também é uma preocupação do Senac MS, dentro e fora da escola. Já que a presença da estudante garantiu a acessibilidade nos atendimentos.

“A gente pode ajudar as pessoas de várias formas, saber se elas estão com pressão alta ou não, além de poder ajudar a se comunicar com os surdos de forma em geral. É muito importante levar essa questão da inclusão para os eventos e ações do Senac. Estudo há sete meses e estou amando essas oportunidades de estar em contato com a população”, finaliza a estudante.