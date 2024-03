Senac Dourados realiza palestras e encaminhamento para emprego em evento gratuito voltado para mulheres

No dia 22 de março, das 19h30 às 21h30, o Senac Dourados, a Funtrab e a Casa do Trabalhador realizam a Feira da Empregabilidade, com uma programação voltada para as mulheres, em alusão ao mês dedicado ao público feminino. Serão realizadas diversas ações gratuitas como palestras, orientação profissional, encaminhamento para oportunidades de emprego e entrevista de emprego.

“Teremos uma série de atividades para inspirar, orientar e conectar mulheres a oportunidades incríveis no mercado de trabalho. Teremos dicas e estratégias para o sucesso profissional, além da oportunidade de conexão com empresas que buscam talentos”, explica a gerente do Senac Dourados, Lucélia Castro.

O evento contará com a palestra “Além da Conquista: Reinventando o Mundo do Trabalho”, com a docente e consultora do Senac Dourados, Serrame Borges Alia. Ela tem experiência na área de Recursos Humanos, com ênfase em Gestão de Pessoas, Recrutamento e Seleção de Pessoal; Avaliação de Desempenho e Clima Organizacional.

O evento é voltado para o público feminino, mas é aberto a toda a população que queira participar, totalmente gratuito.

Serviço:

Data: 22 de março de 2024

Horário: 19h30 às 21h30

Local: Senac Dourados – Dr. Mário Machado de Lemos, 240 – Jardim Londrina.