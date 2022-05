Senac Dourados oferece qualificação em cursos técnicos variados com ascensão no mercado de trabalho

O Senac Dourados está com inscrições abertas para os cursos técnicos de Segurança do Trabalho, Enfermagem e Podologia, para quem busca qualificação profissional, com rápida inserção no mercado de trabalho. A qualificação técnica é mais rápida que uma faculdade e prepara o aluno para exercer a profissão, abrindo novas oportunidades de trabalho e emprego, o que tem despertado o interesse de muitos jovens e adultos.

O curso de Técnico em Segurança do Trabalho tem início dia 07 de junho, no período noturno. Durante o curso, que tem carga horária total de 1.200 horas, os alunos desenvolvem as competências gerais e específicas que são necessárias para dominar os conhecimentos, habilidades e valores fundamentais que vão aplicar nas ações de conscientização e prevenção de acidentes.

O técnico em segurança do trabalho é um profissional cada vez mais requisitado, uma vez que sua atuação preserva a saúde do trabalhador e protege os ativos da empresa e do meio ambiente. É o responsável por adotar medidas de controle de riscos ocupacionais por meio de ações, programas de saúde e segurança do trabalho. O mercado está aquecido e a maioria dos alunos termina o curso técnico já com emprego ou estágio garantido. Para se inscrever os interessados devem ter, no mínimo, 16 anos de idade e ter concluído o Ensino Médio.

Outra opção é o curso Técnico em Enfermagem, com início dia 08 de junho, no período noturno. O curso tem como objetivo formar profissionais para atuarem em serviços de saúde pública ou privada, hospitais, clínicas, entre outros. Para se inscrever os interessados devem ter idade mínima de 17 anos e cursar a partir do 2º ano do ensino médio.

Durante o curso, o aluno desenvolve habilidades e aprende as técnicas de primeiros socorros, assistência e higienização, administração de medicamentos e coleta de materiais biológicos. Aprende ainda a executar com segurança os procedimentos de promoção, recuperação e manutenção da saúde, trabalhar em equipes multiprofissionais, visando à melhoria da qualidade de vida das pessoas.

E tem ainda o curso Técnico em Podologia, com início dia 17 de agosto, com aulas presenciais de segunda a sexta-feira, período noturno. Os alunos terão a habilidade de identificar afecções e disfunções que acometem os pés, selecionar e executar procedimentos podológicos para diferentes patologias, aplicando técnicas de reflexologia podal, além de aprenderem técnicas para gerenciar o próprio negócio. Para se inscrever os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e cursar a partir do 2º ano do ensino médio.

A expansão dos serviços de saúde faz com que a demanda por profissionais da área seja constantemente elevada. Situação que pôde ser observada nesse período de pandemia, em que a atuação dos profissionais da saúde, em diversas áreas, foi de fundamental importância.

Outras informações no http://ms.senac.br/tecnicos, pelo telefone (67) 3411-2400 ou no https://bit.ly/whatssenac. O Senac Dourados fica na Rua Dr. Mário Machado de Lemos, 240, Jardim Londrina.