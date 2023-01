Semed divulga segunda designação de alunos para o ano letivo 2023

Pais e responsáveis devem comparecer nas escolas designadas entre segunda e quarta-feira para efetivar matrícula

Divulgada nesta sexta-feira (20), a segunda designação dos alunos pré-matriculados nas escolas e CEIMs da Reme (Rede Municipal de Ensino) de Dourados. A lista dos alunos está em ordem alfabética e as respectivas escolas foram definidas de acordo com as opções listadas pelos pais e responsáveis quando fizeram o cadastro de pré-matrícula. Para acessar a designação de escolas clique aqui ou CEIM clique aqui.

Agora os pais devem, entre a próxima segunda (23) e quarta-feira (25), impreterivelmente, comparecer nas escolas e efetuar a matrícula, sob risco de perderem a vaga, caso não aconteça a efetivação.

Haverá uma terceira designação no dia 27 de janeiro para os alunos que não tiveram os nomes listados agora. “Os pais que já fizeram a pré-matrícula e os nomes não foram listados agora, devem esperar essa última designação. Não há necessidade de se refazer ou alterar o cadastro já feito”, explica a secretária de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes.

Em 2023, o ano letivo começa no dia 6 de fevereiro. Na primeira semana o cronograma na Secretaria de Educação prevê encontros de formação para os professores da Rede Municipal. As aulas começam efetivamente no dia 13, segunda-feira.