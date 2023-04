Semana Santa: Confira o funcionamento dos serviços do Estado durante o feriado

Na Semana Santa, o atendimento será diferenciado nos órgãos e entidades da Administração Direta do Governo do Estado, assim como nas autarquias e fundações do Poder Executivo.

O Governo do Estado decretou ponto facultativo para a próxima quinta-feira (6), Já o dia 7 é a “Sexta-feira Santa”, data que faz parte das comemorações da Paixão de Cristo.

Os serviços considerados essenciais, como a segurança pública, funcionam normalmente. O serviço público estadual volta às atividades normais na segunda-feira (10).

Confira o funcionamento de alguns dos serviços prestados:

Casa da Saúde

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que a Casa da Saúde estará fechada na quinta-feira (6) e sexta-feira (7) devido ao ponto facultativo e feriado nacional de Páscoa. Assim, a secretaria orienta a população a fazer a retirada de medicamentos até a próxima quarta-feira (5). A Casa da Saúde retorna com o atendimento normal na segunda-feira (10).

Bioparque

Durante a Semana Santa o Bioparque Pantanal não abrirá para visitação de 6 a 9 de abril. As atividades retornam na segunda-feira (10). De forma gratuita, o agendamento para visitas ao empreendimento turístico é aberto toda segunda-feira, às 8h (horário de MS), no site oficial http://bioparquepantanal.ms.gov.br/. O cadastro prévio é destinado para visita individual, grupo familiar (até 6 pessoas), empresas e instituições.

Agenfa

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior funcionarão até quarta-feira (5) e retornam após o feriado da Páscoa, na segunda-feira (10). As emissões de guias para pagamentos deverão ser realizadas pelo site da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda): https://www.sefaz.ms.gov.br/.

Detran

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e suas agências não terão atendimento ao público nos dias de ponto facultativo, quinta-feira (6) e sexta-feira (7).

Unidades do Fácil

As unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão fecham na quinta-feira (6) e voltam a funcionar na segunda-feira (10), das 8h às 17h. Nas unidades do Aero Rancho, Guaicurus e General Osório estão em funcionamento os guichês da Energisa, Sejusp – Instituto de Identificação (conforme agendamento), Agenfa, Correspondente Bancário, Detran (conforme agendamento), Águas Guariroba, Agehab e Defensoria Pública.

No Fácil Bosque dos Ipês, o funcionamento retorna na segunda-feira, das 10h às 19h, com os serviços da Energisa, Sejusp – Instituto de Identificação, Agenfa, Correspondente Bancário, Águas Guariroba e Detran.

Funtrab

A Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) funcionará até a quarta-feira (5). O retorno das atividades será na segunda-feira (10). Os candidatos têm a opção de agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores”. Basta baixar o aplicativo, realizar o cadastro, marcar o dia e o horário, e posteriormente comparecer à agência, que fica na Rua 13 de Maio, 2.773. Caso surjam dúvidas no uso do aplicativo, o contato para suporte do “MS Contrata+” é (67) 3320-1372 (WhatsApp).