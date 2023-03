Semana começa com 3,1 mil vagas de emprego abertas na Funtrab/MS

Mato Grosso do Sul começa este semana oferecendo 3.116 vagas de emprego através da Funtrab (Fundação do Trabalho), órgão estadual ligado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). Há desde vagas gerais até aquelas destinadas especificamente para PcDs (Pessoas com Deficiência).

Em Campo Grande, são 1.147 vagas, se destacando entre elas 67 para auxiliar de limpeza, 40 para servente de obras, 42 para vendedor interno, 21 para vendedor pracista, 4 para pedreiro e 15 para operador de suporte técnico em telemarketing.

Já em Aparecida do Taboado, apesar do menor porte, são ofertadas 138 vagas na cidade, sendo 28 para técnico agrícola, 15 para trabalhador rural, entre outras. Em Batayporã, são 141 vagas, se destacando 23 para auxiliar de linha de produção.

Também se destacam na abertura de vagas Cassilândia (137 em aberto), Costa Rica (82), Maracaju (90), Naviraí (114), Nova Alvorada do Sul (168), Nova Andradina (106) e Sidrolândia (67). Maior cidade do interior, Dourados possui 250 vagas em aberto.

A lista completa das vagas e endereços das Casa do Trabalhador nas respectivas cidades em que houver vagas consta neste link. Os interessados podem comparecer ao local com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30.

Além de concorrer às vagas, dar entrada no seguro-desemprego também é possível nestes locais. É possível agendar o atendimento previamente pelo aplicativo MS Contrata+, podendo assim evitar filas, otimizando o serviço da Funtrab.