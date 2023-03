Semana Acadêmica de Engenharia Mecânica discute áreas da profissão e o seu futuro

O curso de Engenharia Mecânica da UNIGRAN realizou a sua 7ª Semana Acadêmica. O evento abordou diversos temas, entre o perfil dos profissionais de engenharia, tecnologia aeronáutica e o empreendedorismo.

O coordenador do curso, Igor Seicho Kiyomura, apontou a importância das semanas acadêmicas, explicando que é uma forma do estudante ter acesso a conhecimentos, muitas vezes não aprofundado durante o curso.

“Os estudantes têm a oportunidade de assistir a palestras e workshops ministrados por especialistas renomados da indústria, universidades e instituições de pesquisa. Essas apresentações podem ser muito informativas e ajudar a expandir o conhecimento dos alunos sobre tópicos específicos da Engenharia Mecânica”, ressaltou.

Dentre os palestrantes convidados, estava o engenheiro mecânico e conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/MS, Reginaldo Sousa, que trouxe a temática ‘Rumos das graduações de Engenharia e Agronomia’.

O engenheiro falou aos acadêmicos sobre o “perfil profissional” que as empresas esperam encontrar no mercado de trabalho, para que eles saiam preparados. “Atualmente os cursos de engenharia do Brasil estão passando por atualização dos projetos pedagógicos, a fim de estarem mais alinhados com o que as empresas estão esperando dos egressos dos cursos de engenharia”, comentou.

Ainda durante a sua fala, Reginaldo destacou a ascensão da profissão. O palestrante evidenciou a área da Engenharia Mecânica que trabalha com a qualidade do ar em ambientes fechados.

Ele explicou que, após a pandemia de Covid 19, há muita discussão sobre a qualidade do ar que é respirado, principalmente em ambientes fechados. Sendo que este controle é uma das funções do engenheiro mecânico. “A partir daí, então, começou-se uma discussão muito grande no mundo inteiro, coisas que a engenharia já sabia, mas que era meio deixado de lado, de ter um cuidado, um retoque, algo mais acentuado, importância com os projetos de climatização”, comentou o palestrante.

O coordenador de Engenharia Mecânica afirmou que a área está em ascensão, tendo diversas vantagens, como diversidade de oportunidades de carreira, salários competitivos, impacto positivo na sociedade e possibilidade de empreender.

“A profissão oferece muitas vantagens, incluindo diversas oportunidades de carreira, habilidades valiosas e possibilidade de empreendedorismo. Se a pessoa gosta de resolver problemas complexos e deseja fazer uma diferença positiva no mundo, a Engenharia Mecânica pode ser uma excelente opção de carreira”, pontuou Igor.

