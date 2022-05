‘Sem as obras do Governo, Dourados estaria um caos’, diz Marçal

O deputado estadual Marçal Filho (PP) acompanhou ontem a agenda do governador Reinaldo Azambuja na cidade de Dourados e destacou os investimentos de obras que passam de R$ 1 bilhão. São empreendimentos que mudam a infraestrutura da cidade, além de reforçar as ações em segurança e na saúde pública. “Sem as obras do Governo do Estado, Dourados estaria um caos”, diz o deputado.

Ontem, ocorreu a assinatura de lançamento de novas obras, de mais de R$ 70 milhões. Entre elas está a construção do Centro de Diagnóstico e Especialidades Médicas, que ficará em área anexa ao Hospital Regional de Dourados. O investimento será de R$ 13,4 milhões. O hospital está em construção às margens da BR-463, saída para Ponta Porã e é uma luta de Marçal Filho que destinou emendas e o Governo do Estado, posteriormente, entrou com contrapartida.

Atendendo a reivindicações de Marçal Filho, o governador assinou ordem de serviço na área de infraestrutura, com pacote de obras de restauração, drenagem e calçamento de mais ruas da região central da cidade, um investimento de R$ 13,9 milhões.

Ainda assinou ordem de serviço para recuperação do pavimento de diversas ruas da Vila São Luiz, com custo de R$ 3,3 milhões. Por meio do Detran-MS, são mais R$ 5,9 milhões para serviço de sinalização de vias públicas e instalação de duas travessias elevadas para pedestres.

“O governador Reinaldo Azambuja tem feito muito por Dourados e pelas demais cidades do Estado. Em Dourados são obras em todos os setores, na educação, na saúde, na infraestrutura. Isso resgata a autoestima da cidade, que passa por sérios problemas. Indústrias estão vindo pra cá graças ao incentivo do Governo, gerando emprego e renda para nossa população. Levei ao governador a reivindicação de recapeamento das principais ruas da cidade e de revitalização da avenida Coronel Ponciano e fico muito feliz por estar sendo atendido. Quem ganha é a população”, disse Marçal durante solenidade de assinatura de obras.

Além da área urbana da cidade, a região rural também está sendo beneficiada, como o distrito da Picadinha, que será contemplada com pavimentação asfáltica e drenagem, investimento de R$ 10 milhões. Era um sonho de 35 anos dos moradores, que se encontram em uma área produtora e importante para Dourados.

O Governo do Estado autorizou também a licitação para iluminação da MS-156, em trecho que liga a cidade de Dourados a Itaporã. Serão destinados R$ 4,2 milhões para instalação deste sistema de iluminação de led. Outra obra lançada em Dourados foi na área da segurança pública, com a ordem de serviço para construção de heliponto, acesso e pátio para nova sede do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).