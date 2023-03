Seleção MS Sub 16 Masculina de Voleibol estreia nesta terça contra o Pará

A seleção Sub 16 masculina de Mato Grosso do Sul enfrenta a seleção do Pará no jogo de estreia às 12h30, desta terça feira (28/03), no Campeonato Brasileiro de Seleções da 1ª Divisão, que acontece no município de Lauro de Freitas, na Bahia. O segundo jogo será às 18h30 do mesmo dia contra a seleção da Bahia.

O campeonato prossegue até o próximo sábado (01/04) e terá a participação de dez seleções, na chave A estão Pernambuco, Distrito Federal, Mato Grosso, Amapá e Paraíba, na chave B Mato Grosso do Sul, Pará, Ceará, Bahia e Rondônia. Os três primeiros lugares sobem para a divisão especial e os três últimos descem para a 2ª. divisão.

A Seleção de MS:

– Levantadores: Arthur Cassiano (Escolinha Pezão); Santiago Marson (Círculo Militar)

– Ponteiros: Luiz Gustavo (Escolinha Leomar); João Álvaro (Área de Lazer da Aeronáutica); Carlos Daniel (Círculo Militar); Luiz Roman (ACV Ponta Porã); Everson Nunes (ACV Ponta Porã)

– Centrais: Kauã Peixoto (Área de Lazer da Aeronáutica); Natan Freitas (ACV Ponta Porã)

– Opostos: Erick Nogueira (Área de Lazer da Aeronáutica); Henri Pelzl (Círculo Militar)

– Líbero: Vinícius Becker (Bonito AC)

– Técnico: Professora Tatiane Oshiro (Círculo Militar) Jeferson Ibraim

– Assistente: Professor Edimar Matos (Escolinha Leomar).

Junto com a delegação viajou também o árbitro regional Ranan, que irá atuar durante as competições.