Seleção Feminina MS de Voleibol disputa Brasileiro em Maringá

A Seleção Feminina de Voleibol Sub 18 de Mato Grosso do Sul embarca nesta terça feira, 26, para a disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções da 1ª Divisão, no período de 27 a 31/03, que irá acontecer em Maringá/PR, com a participação dos estados do Ceará, Roraima, Rio Grande Norte, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Maranhão, Espírito Santo, Para, Bahia e Tocantins.

A seleção tem como técnico o Professor Samir Ismail, Assistente Técnico João Victor (CG Vôlei) e é composta pelas atletas:

Levantadoras: Bianca Martins, Aghata Nadalin (CG Vôlei);

Ponteiras: Bruna Herdina (Praia Clube), Ana Gandolfi (Nova Trento), Maria Santana (Unife Maringá);

Centrais: Maria Eduarda (Skill Sports), Victória Berbert (Referencial), Ana Carolina (CG Vôlei);

Opostas: Heloisa Basso (Águia Negra), Ana Luisa (CG Vôlei);

Líbera: Julia Rosa (CG Vôlei) e Maria Gill (CG Vôlei).

A seleção tem como objetivo principal ficar entre os primeiros lugares para subirem para a divisão especial no próximo ano, sendo que o três últimos descem para a segunda divisão.

O jogo de estreia será às 15h (MS), do dia 27/03, contra a seleção da Bahia; na quinta, às 16h30 enfrenta o Pará; e na sexta joga duas vezes, às 08h30, contra a Paraíba e encerra a participação na fase classificatória enfrentando às 15h o Ceará. No mesmo dia enfrenta o Mato Grosso às 17h30; no dia 14/02 ás 08h30 joga contra a Bahia e encerra a fase de classificação às 08h30 do dia 15/03, enfrentando a seleção do Pará. No grupo B, estão as seleções de Roraima, Rio Grande do Norte, Maranhão, Espírito Santo e Tocantins.

A seleção masculina Sub 18, que esteve em Saquarema/RJ, disputando o brasileiro da 1ª divisão, ficou com a sétima colocação e permaneceu na primeira divisão em 2025.