Segundo esquenta do bloco Capivara Blasé promete muito samba no pé

Depois de uma estreia dos esquentas com mais de mil pessoas, o Capivara Blasé realiza mais uma grande festa pré-carnaval no dia 27, sábado, a partir das 18 horas, na Av. Três Barras, 1145 – Villas Boas. O valor do ingresso será de R$ 20,00 antecipado e R$ 30,00 no dia do evento. Para esse segundo encontro o samba entra em cena com Chokito e Pagode do Tadeu além de Angelique, Negabi e Silveira.

O Capivara Blasé foi fundado em fevereiro de 2014 pela Urgente Companhia, uma companhia de teatro composta por atores e produtores culturais. O bloco ocupa as ruas da região da Esplanada Ferroviária sempre no domingo e na segunda-feira de carnaval. Em 2023, o Capivara teve um público de 100 mil pessoas, em 2024, a organização espera cerca de 120 mil “capivaras no bando”, como chamam carinhosamente os foliões do bloco.

Para a produtora do bloco, Angela Montealvão, “nosso primeiro esquenta foi maravilhosos, cheio de reencontros com nosso bando o público que a gente vê na Esplanada e muita gente nova também que veio conhecer a nossa energia, acredito que nesse sábado será uma festa linda de novo que vai juntando com a expectativa da saída do bloco no carnaval”.

Serviço

Esquenta Capivara

Quando: 27 de Janeiro, sábado, a partir das 18h

Onde: Av. Três Barras, 1145 – Villas Boas

Quanto: R$ 20 antecipado e R$ 30 na hora. Adquira AQUI.