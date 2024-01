Segundo dia tem mais mil vacinados contra dengue em Dourados

Ação segue em todos os postos de saúde e, neste sábado, na Sala de Vacinação do PAM

A vacinação contra a dengue nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Dourados entra, nesta sexta-feira (5), no terceiro dia. Pessoas entre 4 e 59 anos podem receber a primeira dose da vacina Qdenga. A ação é resultado de parceria entre a Prefeitura de Dourados e o laboratório japonês Takeda, com previsão de imunizar 150 mil douradenses que, recebendo as duas doses, garantem até cinco anos de proteção.

No primeiro dia, foram registradas nos postos de saúde 536 pessoas que receberam a primeira dose. Nesta quinta (4), o número de vacinados quase que dobrou, chegando a 1.013 vacinados. “Estamos muito satisfeitos com o início desta campanha, com a população abraçando essa causa tão importante para a saúde dos douradenses”, comemora o secretário municipal de Saúde, Waldno Lucena Jr.

Nos primeiros dois dias foram, portanto, 1.549 doses aplicadas. Segundo Edvan Marcelo Marques, gerente do Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), a expectativa é atingir o maior número possível dos 150 mil esperados até o fim de março. “O planejamento está sendo feito para, em abril, iniciarmos a aplicação da segunda dose. Além dos horários habituais das unidades de saúde, estamos organizando outras ações, como levar vacinação em empresas, escolas e outras entidades para facilitar o acesso da população que, devido ao trabalho, por exemplo, não podem se vacinar nos horários disponíveis”.

Unidades de Saúde

A UBS mais procurada pela população é o da Vila Rosa. No primeiro dia, foram 124 pessoas vacinadas e, no segundo, outras 142. “Nós atendemos de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Apenas na terça pela manhã que fazemos exclusivamente vacina BCG”, completa a coordenadora da unidade de saúde, Rosália Ferreira dos Santos.

Além das Unidades Básicas de Saúde, que atendem de segunda a sexta-feira, neste sábado (6), a Sala de Vacinação do PAM atende das 8h às 12h. Além da vacina contra dengue, tem disponível vacinas contra Covid-19 e Influenza.