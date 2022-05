Segunda-feira será de tempo instável em MS, com muito sol e poucas nuvens

A última semana de abril inicia com tempo estável em todo o Estado, conforme previsão do Cemtec-MS, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul.

Nesta segunda-feira (25), haverá predominância de sol e poucas nuvens no céu devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco.

A temperatura deve oscilar 21 e 34ºC nas regiões Norte e Leste, como, por exemplo, nos municípios de Coxim e Três Lagoas.

Na região do Pantanal, Corumbá deve registrar mínima 24ºC e máxima de 35ºC.

No Sudoeste de Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, espera-se temperatura mínima de 19ºC e máxima que pode chegar a 32ºC.

Em Campo Grande, os termômetros devem registrar mínima de 21ºC e máxima de 33ºC.

Em todo o Estado, são esperados vários valores de umidade relativa do ar, entre 20% e 40%, principalmente nas regiões Pantaneira, Centro, Norte e Nordeste. Por isso, recomenda-se ingerir bastante líquido e evitar exposições ao sol nos horários mais quentes do dia

Além disso, devem ser registradas rajadas de ventos de até 70 km/h, principalmente nas regiões Sul-Pantaneira, Sudoeste e Leste do Estado.