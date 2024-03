Secretário toma posse na Semed e firma compromisso de tornar Dourados referência em educação

Professor Carlos Vinicius é doutor em Letras e diretor do IFMS Campus Dourados

O novo secretário de educação de Dourados, Carlos Vinícius da Silva Figueiredo, tomou posse da pasta na manhã desta sexta-feira (1º/3), durante cerimônia realizada na Escola Municipal Loide Bonfim Andrade, no Jardim Água Boa, e que contou com a presença do prefeito Alan Guedes, secretários municipais, vereadores e da ex-secretária Ana Paula Benitez Fernandes, que retorna ao cargo de diretora da E.M. Luiz Antônio Alvarez Gonçalves e, posteriormente, deverá concorrer ao cargo de vereadora.

Diretor do Campus Dourados do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), o professor Carlos Vinicius, ressaltou em sua fala a importância de envolver as famílias na educação e tomou sua história como exemplo, sendo o filho de um funileiro que não pode concluir o ensino médio. “O filho do funileiro se tornou doutor e hoje o filho do funileiro se tornou secretário de educação. A educação é família e a família somada a escola é igual à sucesso acadêmico”, ressalta.

O novo secretário também pontuou a importância de estabelecer parcerias entre a Semed (Secretaria Municipal de Educação), o Governo do Estado, universidades públicas e privadas de Dourados e com o IFMS, para garantir uma educação de maior qualidade e mais oportunidades para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

“Estou muito feliz e com o objetivo de sempre contribuir para a nossa educação no município de Dourados. O objetivo maior e imediato é atender as vagas, atender aos alunos de educação especial e atuar diretamente em parceria com o Governo do Estado, para que a gente consiga trabalhar de maneira conjunta e fazer com que a educação de Dourados seja referência dentro do Mato Grosso do Sul”, disse.

Emocionada, a Ana Paula agradeceu ao Prefeito Alan Guedes pela atuação em prol dos servidores da educação durante os últimos três anos, os quais ela respondeu pela Semed.

“Eu agradeço a Deus pela minha vida e por me capacitar, e agradeço muito ao Prefeito Alan pela oportunidade de reorganizar, refazer, remodelar e revolucionar a Rede Municipal de Ensino. Desde a hora extra a um vigia, até computadores novos, tudo foi feito. O Alan devolveu dignidade aos servidores da educação de Dourados e possibilitou que as nossas crianças tivessem uma educação de oportunidade. Eu deixo a secretaria hoje com gratidão e com a sensação de dever cumprido”, afirma.

Carlos Vinícius da Silva Figueiredo é professor de Língua Portuguesa e Língua Inglesa do IFMS Campus Dourados. Doutorado em LETRAS pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pesquisa realizada na Texas University (Estados Unidos). Graduação e Mestrado em LETRAS pela UFMS em Três Lagoas. Magistério pelo CEFAM-JALES. Integrante do Programa de Estágio Brasil-Canadá em Educação Profissional e Pesquisa Aplicada no Seneca College. Tem experiência em Gestão Escolar e Letras, atuando nos seguintes temas: gestão, identidade, fronteira, subalternidade, Clarice Lispector e Gloria Anzaldúa. Foi Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Coxim. Atualmente é Diretor Geral do Campus Dourados. Autor do livro: O direito ao grito: a hora do intelectual subalterno em Clarice Lispector.