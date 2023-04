Secretário Eduardo Rocha visita canteiros de obras em Três Lagoas

Obras receberam mais de R$ 33 milhões de investimentos do Governo de MS

Presente nas 79 cidades de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado executa obras estruturantes em Três Lagoas. Com um saldo de investimentos de R$ 522,9 milhões em recursos para melhorias na infraestrutura do município nos últimos anos. Quem ganha é a população local em qualidade de vida, já que as frentes de trabalho atuam na implantação de saneamento básico e recapeamento de ruas urbanas, entre outros.

Nesta sexta-feira (28), o secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, visitou e fiscalizou o canteiro de obras dos bairros Bela Vista, Santa Luzia, Santos Dumont, São Carlos e Nossa Senhora Aparecida, que já estão com 86% dos serviços concluídos.

Com investimentos que ultrapassam a casa dos R$ 17 milhões, as melhorias vão atender milhares de moradores da região. “Essa é uma obra que atende uma camada grande de três-lagoenses que vivem nestes bairros e vai melhorar muito a vida de quem vive na região, tanto na mobilidade como na questão da Saúde, por conta das obras em saneamento também”, explicou Eduardo Rocha.

O secretário também inspecionou as frentes de trabalho da pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e urbanização da Av. Custódio Arews que está sendo realizada com investimentos de R$ 16,9 milhões, em convênio com a Prefeitura de Três Lagoas.

Com o viés municipalista, Três Lagoas passa por obras de reestruturação promovidas pelo Governo do Estado em parceria com a prefeitura municipal. “Ganham todos quando as gestões dialogam para promover avanços que impactam positivamente na vida das pessoas. e apalavra de ordem do governador Eduardo Riedel é tratar todos os municípios como parte fundamental de um plano de desenvolvimento para todo Mato Grosso do Sul”, finalizou.

Raio X dos investimentos

Conheça algumas obras realizadas com os mais de R$ 522 milhões empregados em Três Lagoas pelo Governo do Estado nos últimos anos até o primeiro trimestre deste ano de 2023 foram injetados:

Saneamento: R$ 159,8 milhões;

R$ 159,8 milhões; Obras concluídas: R$ 134 milhões;

R$ 134 milhões; Recapeamento: R$ 26,5 milhões;

R$ 26,5 milhões; Prédio do Hospital Regional de Três Lagoas: R$ 58 milhões;

O Governo tem R$ cerca de R$ 170 milhões em obras que estão sendo executadas, entres elas as que foram visitadas e fiscalizadas pelo secretário Eduardo Rocha.