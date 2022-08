Secretário de Saúde de Caarapó passa a integrar a diretoria do Cosems-MS

O secretário municipal de Saúde de Caarapó, Vinício de Faria e Andrade, passou a integrar o Conselho Deliberativo e Fiscal do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul (Cosems-MS), a convite da diretoria da entidade. O secretário caarapoense tomou posse na função no dia 12 deste mês, em Campo Grande, ao lado de outros quatro membros, empossados para completar outras instâncias da instituição.

O representante caarapoense no Conselho Deliberativo e Fiscal do Cosems-MS é natural da cidade de Dourados-MS e reside em Caarapó desde 1995. É graduado em Enfermagem pela UEMS (2006) e em Direito pela UNIGRAN (2017). Possui pós-graduação em Saúde Pública e Saúde da Família pela UFMS/FIOCRUZ (2011) e é pós-graduando em Economia da Saúde pela Universidade Federal de Goiás.

Entre as diversas atividades exercidas na área de saúde, Vinício de Faria e Andrade foi enfermeiro Responsável Técnico do hospital Beneficente São Mateus (2007), coordenador da Atenção Básica (2015) e é servidor público municipal – enfermeiro – desde 2008. Foi coordenador do Posto de Saúde de Nova América (2008 – 2021) e conselheiro municipal de Saúde com mandato iniciado em 2015. Assumiu a Secretaria Municipal de Saúde em setembro de 2021.

De acordo com reportagem do portal do Cosems-MS, a Diretoria e o Conselho Fiscal da entidade têm a seguinte composição: Presidente – Maria Angélica Benetasso, Secretária (Santa Rita do Pardo); Vice-Presidente – Aline da Silva Cauneto (Anastácio); Diretora Administrativa – Josiane de Oliveira Silva Corrêa (Vicentina); Diretor Administrativo Adjunto – Guilherme Gomes Zandonadi (Anaurilândia); Diretor Financeiro – Ângela Cristina Marques Rosa (Douradina); Diretora Financeira Adjunta – Elaine Cristina Ferrari Furio (Três Lagoas); Diretor de Comunicação Social – Janssen Portela Galhardo, (Iguatemi); Diretora de Comunicação Social Adjunta – Rosimeire Lopes de Sousa (Miranda); Diretor de Relações Institucionais e Parlamentares – José Lourenço Braga Liria Marin (Cassilândia); Diretor de Relações Institucionais e Parlamentares Adjunto – Thiago Olegário Caminha (Maracaju); Diretora de Descentralização e Regionalização – Adeliza Maria Santos Abrami (Brasilândia); Diretor de Descentralização e Regionalização Adjunto – Luiz Carlos de Souza (Itaquiraí); Diretor dos Municípios com Populações Ribeirinhas, Indígenas, Quilombolas e em Situação de Vulnerabilidade – Danilo José Pagnussat (Laguna Carapã); Diretora dos Municípios com Populações Ribeirinhas, Indígena, Quilombolas e em Situação de Vulnerabilidade Adjunto – Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues (Amambai).

Conselho Deliberativo e Fiscal: Titular – Vinício de Faria e Andrade (Caarapó); Suplente – Edgar Barbosa dos Santos (Selvíria); Titular – Indianara de Paiva Dantas (Sonora); Suplente – Janete Glorinha Kochinski de França (Glória de Dourados); Titular – Claudia Franco Fernandes Souza (Aquidauana); Suplente – João Abadio de Oliveira Neto (Alcinópolis); Titular – Josiane Braga (Ladário) e Suplente – André Luiz Ferreira (Camapuã).A atual diretoria do Cosems-MS tem mandato que vai até 2023.

O Cosems/MS

O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul é uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, regido por estatuto e normas complementares.

O Cosems-MS tem por objetivo trabalhar pela autonomia dos municípios, congregando os gestores municipais de saúde, atuando como órgão permanente de intercâmbio de experiências e informações para seus membros através da participação efetiva na formulação das políticas públicas de saúde no Estado de Mato Grosso do Sul, buscando a melhoria da saúde da população Sul mato-grossense, atuando sempre com transparência, ética, compromisso, qualidade, cooperação, dedicação e respeito.