Secretário da ONU visita cidades devastadas na Ucrânia

António Guterres passou por Borodyanka, Bucha e Irpin

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, visitou nesta quinta-feira (28) cidades dos arredores de Kiev, capital da Ucrânia, que foram palcos de possíveis crimes de guerra cometidos durante o período de ocupação russa. Dois dias após ter se reunido com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Guterres passou por Borodyanka, Bucha e Irpin, localidades que ganharam notoriedade no mundo todo por causa de massacres contra a população civil.

Essas três cidades permaneceram sob ocupação russa até o fim de março, quando Moscou decidiu concentrar suas tropas na tomada do Donbass, região do leste da Ucrânia onde ficam os territórios separatistas de Donetsk e Lugansk.

Após a retirada, as autoridades ucranianas denunciaram diversos indícios de crimes de guerra contra a população civil, como corpos jogados nas ruas, cadáveres com sinais de tortura e valas comuns com dezenas de mortos.

“Quando vejo esses prédios destruídos pela guerra, imagino minha família, minha neta, em pânico e em fuga. Essa destruição é inaceitável no século 21”, disse Guterres em Borodyanka, diante de edifícios destruídos por bombardeios russos.

Pouco antes, o secretário da ONU havia passado por Bucha, com destaque para uma igreja ortodoxa onde foi encontrada uma vala comum com dezenas de corpos após a retirada das tropas da Rússia. Por último, ele visitou Irpin, uma das cidades que mais sofreram com a ocupação nos arredores de Kiev.

“Os civis pagam o preço mais caro da guerra. Isso deve ser lembrado em todos os cantos do mundo”, ressaltou Guterres. Desde a retirada russa, diversos líderes europeus já visitaram Kiev e aproveitaram a ocasião para ver de perto os efeitos da ocupação em locais como Borodyanka, Bucha e Irpin.

Com mais de dois meses de guerra, Guterres decidiu se empenhar pessoalmente na mediação de um cessar-fogo e já se reuniu na última terça (26) com Putin, mas a conversa ainda não produziu resultados concretos.

A Rússia exige a neutralidade da Ucrânia, ou seja, o compromisso de não ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), bem como o reconhecimento da anexação da Crimeia e da soberania de Donetsk e Lugansk.

Kiev já aceitou não aderir à Otan, desde que tenha garantias de segurança por parte de potências internacionais e caminho livre para entrar na União Europeia, mas exige também a manutenção da integridade do território ucraniano.

Da AnsaFlash