Secretário comenta sobre subfinanciamento do SUS durante conferência municipal

Chefe da Sems foi o responsável pelo debate com o tema “Garantir os direitos e defender o SUS, a vida e a democracia: Subfinanciamento do SUS na macrorregião de Dourados”

Durante a agenda da 9ª Conferência Municipal de Saúde, o secretário da Sems (Secretária Municipal de Saúde), Waldno Pereira de Lucena Júnior, foi o responsável pelo debate com o tema “Garantir os direitos e defender o SUS, a vida e a democracia: Subfinanciamento do SUS na macrorregião de Dourados”. Na discussão, o chefe da pasta destacou que os aportes federal e estadual para a Saúde do município não suprem as necessidades.

“Precisamos melhorar, e muito, o subfinanciamento do SUS. A gente tem um subfinanciamento crônico do SUS desde a sua criação com a Constituição de 1988, só que foi agravado muito de 2016 para cá com a emenda constitucional 95, que foi uma verdadeira pá de cal do financiamento federal do SUS”, comentou Waldno.

Ao mesmo tempo, o dirigente da Saúde municipal diz que os resultados da conferência podem ser positivos, mudando o cenário atual. “As discussões aqui levantam esses problemas até para o conhecimento da população, que faz parte desse processo, para que ajude também a cobrar das instâncias superiores. É muito fácil cobrar do prefeito, porque as pessoas, na maioria das vezes, não têm oportunidade de chegar em instâncias superiores, como um presidente para cobrar. Então é uma dificuldade muito grande de cobrar dos líderes estaduais e federais. Com propostas oriundas da onde há participação geral, acredito que teremos boas respostas ao final de todos os trabalhos”.

Conferência

A 9ª Conferência Municipal de Saúde, teve início nesta quinta-feira (24) com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”. Por meio de eixos temáticos, o evento promove debates sobre o setor com vários segmentos, desde usuário do SUS, trabalhadores em Saúde, governo e prestadores de serviço público e privado. O encontro acontece a cada quatro anos e define políticas públicas para esse período.

Realizado pelo Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, a conferência é aberta a todas as pessoas pertencentes aos segmentos dos Usuários do SUS, Trabalhadores em Saúde, governo e prestadores de serviço público e privado.

A 9ª Conferência Municipal de Saúde continua nesta sexta-feira (24) e segue até às 17h. O evento acontece no Auditório do Bloco 10 da Unigran, na rua Balbina de Matos, 2121 – Jardim Tropical.

Clique aqui e confira a programação Completa