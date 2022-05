Secretaria de Saúde de Caarapó destaca a importância das vacinas contra gripe e sarampo

A Secretaria Municipal de Saúde de Caarapó iniciou na semana passada a primeira etapa da vacinação contra Influenza, o vírus da gripe. Paralelamente, também está sendo disponibilizada a vacina contra o sarampo.

Nesta fase, que vai até 30 de abril, serão vacinados contra gripe os idosos com idade a partir de 60 anos e os trabalhadores da área da saúde. Já a vacina contra o sarampo será destinada exclusivamente aos trabalhadores da saúde.

A segunda etapa da vacinação vai ocorrer no período entre 2 de maio e 3 de junho. Serão vacinados contra gripe as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, gestantes, puérperas, professores, povos indígenas, portadores de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. Já contra o sarampo – a partir de 30 de abril – serão contempladas as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias).

Além da campanha, será realizado o denominado ‘Dia D’ da vacina, previsto para 30 de abril. Neste dia serão oferecidas as vacinas de influenza para idosos de 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde e crianças de seis meses a menores de cinco anos. A de sarampo será destinada aos trabalhadores de saúde e às crianças de seis meses a menores de cinco anos.

Nas duas etapas da Campanha e também no Dia D, as vacinas estarão disponíveis em todas as unidades de saúde da sede do município e dos distritos de Cristalina e Nova América, segundo informou a enfermeira Ana Carolina Sacco, coordenadora do Setor de Imunização da Secretaria de Saúde de Caarapó.

A Influenza e o Sarampo são doenças virais agudas de alta transmissibilidade, que podem evoluir para complicações e óbito. Portanto, com o intuito de proteger a população, diminuir número de internações ao prevenir e minimizar tais complicações decorrentes destas doenças, bem como reduzir possíveis óbitos, a estratégia de vacinação tem sido fundamental.

A vacinação contra a gripe tem o objetivo de proteger toda a população contra as formas graves da infecção provocadas pelo vírus Influenza. Este patógeno é facilmente transmitido por meio de secreções das vias respiratórias (ao falar, tossir ou espirrar) e por meio do contato de objetos contaminados com a boca, olhos e nariz. Assim, a vacina previne infecções e pode salvar muitas vidas. A campanha de vacinação contra o Sarampo tem o objetivo de vacinar as crianças de seis meses a menores de cinco anos e os trabalhadores da saúde.

Desde 2018 o Brasil vem registrando surtos de Sarampo e em 2019 voltou a ser endêmico para essa doença, o que levou à perda do certificado de país livre do Sarampo.