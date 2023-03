Sebrae realiza programa Emprega Mulher no próximo dia 28 em Dourados

Evento oferece oficinas de capacitação e palestras para ajudar no acesso ao mercado de trabalho

As mulheres de Dourados terão, no próximo dia 28 de março, uma excelente oportunidade de se prepararem para acessar o mercado de trabalho. O Sebrae/MS organiza, junto com o Funtrab, o programa Emprega Mulher, com apoio da Prefeitura de Dourados e da BPW Brasil (Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais).

O Emprega Mulher tem o objetivo de preparar mulheres através de capacitações e oficinas, como o Circuito de Elaboração de Currículo, para auxiliar as participantes na confecção do documento, incluindo fotografias. Ainda no evento, serão realizadas palestras nas temáticas de liderança, relacionamento no trabalho, dicas para entrevistas de emprego e automaquiagem. Todas as atividades são gratuitas.

Na programação, entre 14h e 17h, atendimentos da Funtrab, com diversas ofertas de emprego; o Sebrae oferece oficinas com elaboração de currículo e impressão; Senac terá profissionais com orientação e dicas de automaquiagem; e a Sala do Empreendedor oferece orientação sobre MEI (Micro Empreendedor Individual). O evento terá, às 16h, a palestra “Dicas para uma excelente entrevista de emprego”.

O Sebrae Dourados fica na Rua Presidente Kenedy, 855, Praça do Cinquentenário.