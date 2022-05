Seara oferece 150 oportunidades de trabalho na cidade de Dourados

A contratação será imediata, e o interessado não precisa ter experiência na área para participar do processo seletivo

A Seara, marca da JBS, líder global em produção de alimentos à base de proteína, realiza nesta semana uma seleção para 150 vagas disponíveis na sua unidade em Dourados/MS. As oportunidades são para atuar na área de produção e a contratação é imediata. A seleção acontece nos dias 17 e 19 (terça e quinta-feira), às 7h30, na sede da empresa.

Para se candidatar não é necessário ter experiência na função. Os interessados devem se apresentar no local da seleção com seus documentos pessoais como RG, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Serviço: Seleção Seara Dourados

Data: 17 e 19 de maio, às 7h30

Local: sede da empresa – Rodovia BR 163, Km 6, Distrito Industrial de Dourados.

