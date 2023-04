São Paulo encara o Ituano no Novelli Júnior em decisão pela Copa do Brasil

Primeiro encontro dos times aconteceu no estádio do Morumbi e terminou em um empate sem gols

Na noite desta terça-feira Ituano e São Paulo voltam a se encontrar, agora para decidir o futuro na Copa do Brasil. Segundo o Lance!., o jogo será às 21h30 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior. O duelo será válido pelo jogo de volta da terceira fase do campeonato.

O primeiro encontro dos times aconteceu no estádio do Morumbi e terminou em um empate sem gols. Ou seja, caso empate novamente, a decisão será resolvida nas penalidades. Do lado Tricolor, o novo técnico da equipe, Dorival Júnior, já adiantou quais são suas projeções para o duelo – que é importante tanto pela classificação quanto pela parte financeira.

– É uma partida decisiva, um jogo que promete muito. Equipes que já se conhecem, por atuarem pelo menos duas ou três vezes. Sempre muito difícil jogar com adversário como o Ituano. Fez um campeonato equilibrado, e ainda chegando com possibilidade até de passar de fase. Eu não tenho dúvidas que será mais um jogo muito disputado. Assistimos hoje à partida que tiveram as onze da manhã. Mas eu espero, até pelo momento que o São Paulo vive, uma partida tão difícil quanto foi aqui o América hoje. Até porque nós encontraremos um caminho, mas vai demorar um pouco. Temos que lutar contra esse tempo que nos falta, para encontrarmos rapidamente tudo aquilo que nós queremos – disse Dorival.

O São Paulo vem de uma vitória recente por 3 a 0 contra o América-MG. Quanto a escalação, a maior mudança deverá ser na lateral. Sem poder contar com Raí Ramos, que disputou a competição neste ano pelo Ituano e pelo regulamento não pode defender por outro time até o fim desta temporada, a opção pode ser Rafinha em seu lugar. Outra questão fica na lateral-esquerda, onde existe a dúvida se Dorival optará por Patryck Lanza ou Caio – que tem mais experiência para uma decisão.

Do lado do Ituano, a maior vantagem da equipe é jogar em casa. Porém, o Galo de Itu vem de uma derrota por 3 a 0 contra o Tombense, pela série B do Campeonato Brasileiro. A principal dúvida é quanto ao goleiro Jefferson Paulino, que foi desfalque nos últimos jogos e deu espaço para Deivity.

Ficha Técnica

Ituano x São Paulo

Jogo de volta – terceira fase DA Copa do Brasil

Data e hora: 25/4/2023 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

​Árbitro: Anderson Darondo (RS) [Fifa]

​Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) [Fifa] e Jorge Eduardo Bernardi (RS) [Fifa]

​VAR: Antonio Adriano de Oliveira (MA)

Transmissão: Sport TV, Premiere, e em tempo real pelo LANCE!

ITUANO

Deivity; Jonathan Silva, Claudinho, Matheus e Iury; Lucas Siqueira, Eduardo Person, José Aldo (Rafael) e Yann Rolim; Paulo Victor (Filipe Saraiva) e Quirino (Rafael Silva)

​Técnico: Odair del Pozzo

Desfalques: Jefferson Paulino (dúvida)

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha (Orejuela ou Nathan), Arboleda, Beraldo e Patryck (Caio); Luan, Pablo Maia, Nestor e Michel Araujo; Luciano e Calleri

Técnico: Dorival Júnior

Desfalques: Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito), Moreira (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (cirurgia no púbis), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Caio Matheus (aprimora a forma física após cirurgia no joelho direito), Moreira (transição física) e Raí Ramos (não pode jogar por questões de regulamento)