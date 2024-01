Santos encaminha venda de Marcos Leonardo para o Benfica

Clube português vai adquirir por cerca de 18 milhões de euros 70% do passe do centroavante

O Santos chegou a um acordo com o Benfica e acertou a venda de Marcos Leonardo para o clube português. Segundo a Gazeta Esportiva, a proposta, aceita pelo presidente Marcelo Teixeira, é de 18 milhões de euros (cerca de R$ 96,7 milhões). O garoto ainda não assinou o contrato, que deve ser de cinco anos. Ele deve viajar nos próximos dias para realizar exames e, aí sim, sacramentar a transferência.

Na última terça-feira, Marcelo Teixeira se reuniu com o diretor esportivo do Benfica, Rui Pedro Braz. Durante o encontro, o mandatário do clube português, Rui Costa, formalizou a oferta pelo centroavante.

Marcos Leonardo foi o artilheiro do Santos em 2023. O camisa 9 disputou 49 jogos, marcou 21 gols e deu quatro assistências.

O atacante chegou a receber uma proposta para deixar o Peixe no meio do ano passado, mas a diretoria decidiu segurar o jogador de 20 anos. Em compensação, o então presidente Andres Rueda prometeu que venderia o atleta nesta janela de transferências.

Agora, portanto, Marcos Leonardo se junta ao elenco do Benfica, que está na segunda colocação do Campeonato Português.

Sem Marcos Leonardo, o Santos conta com Julio Furch, Alfredo Morelos e Willian Bigode para o setor ofensivo em 2024.