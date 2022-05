Sanesul renova frota de veículos da regional e sede

A empresa renovou os 14 veículos que atendem os Gerentes das Regionais e o administrativo em Campo Grande.

A Sanesul busca formas de melhorar a condição de mobilidade de seus funcionários. A frota de veículos tem sido sistematicamente renovada para atender as demandas de forma ágil e com qualidade, ao mesmo tempo gerar economia para a empresa.

Depois de renovar a sua frota de veículos das unidades visando garantir suporte operacional nas 68 cidades onde opera, e de entregar 12 novos veículos Fiat Fiorino equipados que atuarão como unidades de laboratórios móveis, agora a empresa renovou os 14 veículos que atendem os Gerentes das Regionais e o administrativo em Campo grande.

A diretora-presidente da empresa Marta Rocha, falou da importância desse investimento em infraestrutura. “Este é o instrumento de trabalho dos nossos gerentes, muito importante para que eles possam percorrer as cidades da regional, desenvolver as suas funções e dar agilidade no atendimento das demandas, desenvolvendo cada dia melhor a nossa Sanesul”, afirmou.

A Sanesul está organizada de forma regional, dividida em 10 regiões, operando os sistemas de água e esgoto de 68 municípios e 60 distritos. A gestão de excelência da empresa, reconhecida nacionalmente entre as melhores do Brasil, deve-se, entre outros fatores, ao engajamento organizacional de sua diretoria no cumprimento de suas metas, sobretudo, à dedicação frequente de seus funcionários.

De acordo com a diretoria, o trabalho dos gerentes inclui acompanhamento de resultados, planejamento e a solução de demandas. Para que isso aconteça, é preciso haver investimento em infraestrutura.

Segundo o diretor André Luis Soukef Oliveira, de Administração e Finanças, a renovação é uma política de qualidade da empresa. “São veículos confortáveis que ajudam na qualidade de vida dos gerentes durante as viagens. Também dão agilidade aos serviços e ao deslocamento. É a política da empresa renovar as frotas visando economia, melhor atendimento e resultados”.

As regionais estão dividias em Dourados, Três Lagoas, Coxim, Jardim, Naviraí, Ponta Porã, Nova Andradina, Paranaíba, Corumbá e Aquidauana. Em Campo Grande ficam o Complexo e sede, onde ficam almoxarifado, comercial e administrativo da empresa.

A entrega foi realizada no dia 28 de abril, pela diretoria, no complexo Maria Cecília em Campo Grande, na presença dos gerentes e da equipe da Geinfra- gerência de infraestrutura.