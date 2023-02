Sanesul realiza reparo emergencial para conter erosão na ponte da rua Hayel Bon Faker

Depois da erosão na lateral da ponte sobre o Córrego Laranja Doce, na Rua Hayel Bon Faker, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) iniciou na tarde deste sábado (4) os reparos emergenciais. Na manhã de hoje (4), o prefeito Alan Guedes e o secretário municipal de Obras, Luís Gustavo Casarin, estiveram no local para avaliar os danos provocados pela chuva forte.

Há cerca de 10 dias a Empresa de Saneamento concluiu a passagem da tubulação de esgoto e fez a implantação de dois poços de visita, porém a recomposição do aterro ainda não havia sido concluída e as fortes chuvas dos últimos dias provocaram a erosão. “Posterior a finalização da ponte, a Sanesul precisou fazer a tubulação de esgoto e para implantação foi necessário fazer a escavação e não deu tempo de fazer a compactação correta do solo”, explicou Casarin.

Segundo o representante da empresa de Saneamento, Evandro Costa Soares, a equipe iniciou a primeira etapa do serviço para a correção do problema. “O pessoal colocou uma pedra, o rachão, que é uma pedra maior, em volta do PV [poço de visita] para evitar que ocorra a remoção do material novamente. Então eles vão acomodar todo esse rachão ali naquele no buraco que ficou depois da enxurrada. Depois de acomodar esse rachão eles farão a compactação do local e vão colocar a terra”, detalha.

Soares explica que a pedra que está sendo colocada em volta é grande e tem um peso bem diferente. “Mesmo que ocorram chuvas, transbordamento ou coisa parecida, ela não é removida, a água não consegue levar, então já retêm ali e resolve o problema da enxurrada”. Ele informou ainda que “na segunda-feira a equipe vai refazer as calçadas e terminar o serviço”.

O Prefeito conversou com a equipe e aproveitou para tranquilizar os moradores da região e todos que passam pelo local quanto a segurança da ponte. “Nós entregamos essa obra no final de novembro, e é importante dizer que a ponte está segura, funcional e que a Sanesul prontamente nos respondeu e já iniciou os reparos”.

A ponte

A ponte foi construída em um trecho da via que cedeu no dia 18 de março de 2022, após forte chuva que provocou o rompimento da galeria do Córrego Laranja Doce e ocasionou o deslizamento do asfalto no local. Segundo o Secretário Municipal de Obras Públicas, Luis Gustavo Casarin, a infraestrutura entregue foi uma resposta definitiva ao problema que era recorrente na região. “Nós trabalhamos para apresentar soluções de qualidade que realmente resolvam essas questões em Dourados. Na Hayel Bon Faker fizemos estudo técnico, elaboramos projeto, licitamos a execução e entregamos uma obra de qualidade”.