Sanesul investirá mais R$ 5,6 milhões na infraestrutura de abastecimento de água em Dourados

O Governo do Estado, por meio da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), autorizou um investimento significativo de R$ 5,6 milhões em obras de infraestrutura no sistema de abastecimento de água, no município de Dourados. A ordem de serviço para o início da obra, foi assinada pelo diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, no início do mês.

Este anúncio reforça o comprometimento do governador do Estado, Eduardo Riedel, com a qualidade dos serviços de saneamento oferecidos à comunidade.

O investimento será destinado à contratação de uma empresa de engenharia para ampliação e melhorias no escritório de atendimento da Sanesul no distrito de Vila Vargas e inclui execução, reforma e adequação de três travessias sobre córregos com tubulações de aço, reforma da sala de quadros de comando e adequações das elevatórias do CR-2, além da implantação da rede de distribuição de água no bairro Campo Belo, em Dourados.

No total, o valor do investimento é de R$ 5.655.000,00, com recursos próprios da companhia de saneamento. Pelo contrato, o prazo para execução da obra será de 12 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Esse investimento, segundo a diretoria da Sanesul, não é apenas financeiro, representa o compromisso do Governo do Estado e da Sanesul em garantir serviços de saneamento de alta qualidade aos cidadãos sul-mato-grossenses.

Área de atuação

A Sanesul desempenha papel fundamental em 68 municípios de Mato Grosso do Sul, onde mantém a concessão dos serviços públicos de água e esgoto, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população, preservação do meio ambiente e desenvolvimento socioeconômico do Estado.

A Sanesul atende cerca de 720 mil imóveis com água de boa qualidade, totalizando quase 1,300 milhão de pessoas beneficiadas com o produto nas cidades sob a sua responsabilidade. No total, são 11,3 bilhões de litros de água tratada distribuída por mês e 278 mil ligações de esgoto.