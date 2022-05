Sanesul intensifica o combate das perdas de água em Japorã

Foram substituídos 44 ramais de água; empresa mantém projetos específicos para reduzir cada vez mais as perdas nas cidades

Entre os dias 04 e 20 de abril, na unidade de Japorã, equipes da Sanesul promoveram uma ação para combater as perdas de água tratada. Com apoio da Regional Naviraí, disponibilizando equipamentos e funcionários, foi executada a padronização de ramais em vários pontos da cidade.

Para a realização desse trabalho, as equipes utilizam equipamentos que detectam o vazamento como o geofone, manômetro e haste de escuta.

Inovação – Um novo equipamento criado pelos empregados Ruberlei da Silva Santos (operador de equipamento) e Jailson Silvano (encanador), ambos de Chapadão do Sul, também foi utilizado, é o Jarudão. Eles criaram um novo método para efetuar a troca de ramais de água sem precisar danificar as calçadas. O processo é simples. É conectada uma peça a um cabo de aço que é introduzido dentro do tubo PEAD danificado. Com o apoio da máquina o cabo é puxado e já traz conectado o novo tudo PEAD, tudo por baixo da calçada.

Resultado – Foram substituídos 44 ramais de água, sendo que 9 apresentavam vazamentos invisíveis que foram detectados através de pesquisa de vazamento com a utilização de haste de escuta, os demais foram padronizados em razão de serem antigos e apresentarem vários rompimentos.

A Sanesul possui projetos específicos para reduzir cada vez mais as perdas, que geralmente ocorrem devido às ligações clandestinas, vazamentos visíveis e invisíveis, entre outros.