Sanesul inicia ano consciente de novos desafios e firme em seu compromisso com o plano de investimento

Escolhida no fim do ano passado em primeiro lugar entre as marcas de melhor experiência para os clientes, com o ‘Selo de Reconhecimento Experience Certified’, a Sanesul emplaca 2024 ao completar seu 45º ano, ciente de que enfrentará novos desafios, mas com a certeza de que está preparada para novos avanços do ponto de vista do desenvolvimento sustentável e de boas práticas, incluindo preservação ambiental e muita entrega de obras de saneamento à população.

O diretor-presidente da empresa, Renato Marcílio, ressalta a importância de a companhia dar continuidade aos investimentos voltados aos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul, este por meio de parceria com a Ambiental MS Pantanal.

O dirigente destaca o papel fundamental da Sanesul como parceira institucional dos municípios, gerenciando serviços públicos essenciais.

Renato Marcílio ressalta a função social da empresa ao orientar os consumidores sobre a importância da preservação ambiental, promovendo palestras e distribuindo material educativo, inclusive em escolas e entidades, sobretudo, a sua relevância na promoção do desenvolvimento sustentável e do cuidado com a saúde dos cidadãos.

Investindo em pessoas e tecnologias

O diretor de Administração e Finanças, Andre Luis Soukef, assinala que o cenário desafiador do saneamento no Brasil e em Mato Grosso do Sul é significativo e impacta diretamente a qualidade de vida da população.

“A Sanesul, desde sua criação, enfrenta de fato esse problema, nos preparamos durante 45 anos, investindo em pessoas, tecnologia e em toda infraestrutura necessária para atender todos os nossos usuários. E por isso a Sanesul se consolidou sendo uma das mais competitivas operadoras públicas do Brasil. Estamos empenhados, cumprindo nosso papel 24 horas por dia e 365 dias por ano sem parar”, observa.

Andre Soukef compartilha seu orgulho ao fazer parte do processo evolutivo não apenas na estrutura da empresa, mas também no entendimento aprofundado da importância dos negócios, ressaltando o impacto direto na saúde da população e o compromisso da Sanesul em avançar rapidamente.

“Sinto orgulho de fazer parte dessa evolução não só de estrutura, mas de entendermos de fato a importância do nosso negócio, pois isso leva saúde para nosso povo. Somos capazes de continuar avançando rapidamente e em breve sermos uma das primeiras operadoras públicas a universalizar o saneamento onde atuamos”, afirma.

Segundo ele, toda a Diretoria de Administração e Finanças e seus componentes, incluindo os setores de tecnologia, contabilidade, financeira, gestão de pessoas e infraestrutura, são de fundamental importância, pois garantem que a saúde financeira da empresa seja perene, estável e forneça os subsídios necessários para que essa engrenagem funcione.

Estrutura

Com concessões em 128 localidades, abrangendo 68 municípios e 60 distritos, a Sanesul desempenha um papel essencial na garantia dos serviços públicos essenciais.

Apesar de atender 68 municípios, a empresa opera em 133 sistemas, pois também cuida dos distritos, excluindo a área rural, onde também fornece água.

Mesmo diante do sistema de água universalizado, a Sanesul atua para garantir a segurança hídrica em suas unidades consumidoras, gerenciando atualmente 451 poços e 12 captações superficiais.

A extensão total da rede de água cobre quase 12 milhões de metros e possui uma rede de esgoto com uma extensão de 4.100 milhões de metros.

Atualmente, a empresa atende cerca de 720 mil imóveis com água e 430 mil imóveis com esgoto, totalizando quase 1,300 milhão de pessoas atendidas com água e 762 mil com esgoto.

Parceria Público-privada

A PPP (Parceria Público-privada) com a Ambiental MS Pantanal surgiu com a meta de acelerar os investimentos para que o Estado atinja a universalização do esgotamento sanitário dentro da próxima década, como exigência do novo marco legal do saneamento básico.

Hoje, a área de cobertura do esgoto no Estado ultrapassa 62% e a estratégia estabelecida pelo governador Eduardo Riedel e pela estatal é antecipar a meta fixada pela legislação, tornando Mato Grosso do Sul o primeiro estado da federação a universalizar o sistema de esgoto.

O diretor Comercial e de Operações, Madson Valente, expressou confiança no potencial de crescimento, enaltecendo o papel da empresa no fortalecimento do Estado.

Segundo ele, ao longo de sua história, a Sanesul desempenhou um papel crucial na promoção da qualidade de vida dos sul-mato-grossenses.

Em sua avaliação, suas inúmeras entregas foram fundamentais para garantir o acesso à água tratada e fomentar a coleta de esgoto, contribuindo significativamente para a saúde pública e elevação da dignidade humana.

Madson Valente reforça que como parte do estado de maior potencial econômico, a Sanesul sempre respondeu aos desafios, oferecendo respostas essenciais às necessidades da população atendida.

“Nosso desafio é continuar, através do saneamento, atingindo todas as pessoas, oferecendo serviços de qualidade e operando com tarifas justas. Que a política de inclusão continue sendo nossa maior marca”, destaca o dirigente, reforçando o compromisso da Sanesul em ser um agente transformador na vida da população sul-mato-grossense.

Solidez e saúde

O engenheiro Elthon Santos Teixeira, atual Gerente de Desenvolvimento Operacional (GEDEO) da Sanesul, reflete sobre sua jornada na empresa e enaltece o privilégio de fazer parte da história da companhia.

Além de sua atuação na Sanesul, Elthon Teixeira também exerce o papel de Coordenador da CTDO (Câmara Técnica de Desenvolvimento Operacional) na AESBE (Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento).

Ele destaca a solidez e saúde da Sanesul quando ingressou na empresa, ressaltando que a companhia já era reconhecida pela qualidade de vida que proporcionava aos habitantes de Mato Grosso do Sul. Desde então, assinala que testemunhou melhorias significativas, com avanços tecnológicos, expansão na cobertura e atendimento, e um aprimoramento contínuo na qualidade dos serviços prestados à população.

“Fazer parte da história da Sanesul tem sido um privilégio. A empresa já era uma referência quando cheguei e, ao longo dos anos, conseguimos torná-la ainda melhor. Com investimentos em tecnologia, expansão da cobertura e um compromisso renovado com a qualidade, continuamos a contribuir para a melhoria da vida de todos os sul-mato-grossenses”, destaca o engenheiro.

A trajetória de Elthon na Sanesul reflete não apenas o seu comprometimento profissional, mas também o contínuo esforço da empresa em evoluir e proporcionar serviços essenciais de qualidade à comunidade.

O engenheiro destaca que, ao olhar para o passado e contemplar as conquistas, reforça-se o compromisso da Sanesul em construir um futuro ainda mais promissor para o saneamento e a qualidade de vida no Estado.