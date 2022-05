Sanesul divulga calendário de ações sociais nos municípios para o mês de maio

Na agenda, seis municípios serão visitados e a comunidade da área contemplada com a rede de esgoto receberá a equipe da empresa

A Gerência de Meio Ambiente da SANESUL- GEMAM, faz um Projeto Social e Ambiental que acompanha a execução das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário nas cidades.

As ações são realizadas nas áreas de intervenção das obras de esgoto financiadas via Programa Avançar Cidades. É uma maneira de atuar nas comunidades como agentes de informações e transformação antes, durante e depois das obras de saneamento.

Na agenda do mês de maio, mais seis municípios serão visitados e a comunidade da área contemplada com a rede de esgoto receberá a equipe da empresa. Todas as ações nas comunidades são realizadas com apoio dos CRAS do município, elemento importante no processo de desenvolvimento e contato comunitário.

São cursos que propiciam a formação e qualificação profissional, inclusão produtiva e geração de renda aos moradores conforme a demanda e interesses locais. Também são educativos e com muita informação sobre a importância do saneamento, água tratada e esgotamento sanitário, para a saúde humana e a preservação ambiental.

A Sanesul conta com a ajuda de uma grande equipe dedicada para realizar o projeto social.

Veja o calendário:

Maio