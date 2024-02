Sanesul disponibiliza atendimento online para vários serviços

Objetivo é facilitar o acesso do cliente aos serviços básicos como pedir uma segunda via da conta de água; veja como:

É possível ter acesso aos vários serviços da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) via internet, sem sair de casa, como imprimir a 2ª via da conta de água, avisar sobre rompimentos e pedir reparos de rede, consultar débitos, entre outros. Basta acessar a Agência Virtual WEB, que está disponível no site da empresa.

O atendimento, além de moderno, é bastante seguro e oferece diversos serviços desobrigando o usuário de comparecer pessoalmente em uma das agências.

Para acessar a agência virtual o cliente PRECISA realizar o login com CPF/CNPJ e senha. Portanto, para aqueles que acessam pela primeira vez é necessário realizar o cadastro, clicando em ‘Primeiro acesso? Faça o cadastro’ .

Já os clientes que já possuem cadastro no APP da Sanesul, o login e a senha serão os mesmos.

Também é possível realizar a consulta de 2ª Via de maneira rápida oferecendo apenas as informações de CPF/CNPJ e Matrícula.

Os serviços emergenciais estão disponíveis sem a necessidade do cadastro, mas possuem formulário próprio para solicitação.

Qualquer dúvida relacionada aos serviços da agência virtual também pode ser sanada pelo Whatsapp. Agora o canal direto para obter serviços é o (67) 98469-1550.

Aplicativo da Sanesul

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) está cada vez mais moderna e sempre procura levar maior comodidade as milhares de famílias atendidas com fornecimento de água e esgoto.

Por isso, a empresa também oferece atendimento via aplicativo. Ele é gratuito e está disponível no Google Play e na App Store.