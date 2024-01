Sanesul aumenta captação de água e ligações da rede de esgoto de Amambai

O governador em exercício, Barbosinha, e o diretor Comercial e de Operações da Sanesul, Madson Valente, também assinaram ordem de serviço no valor de R$ 2,99 milhões para obra de saneamento em Coronel Sapucaia.

O Governo do Estado, por meio da Sanesul, reforçou seu compromisso com a cidade de Amambai ao anunciar um significativo aumento na captação de água tratada e nas ligações da rede de esgoto sanitário.

Durante cerimônia pública, o governador em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, e o diretor Comercial e de Operações, Madson Valente, entregaram à comunidade investimentos que ultrapassam os R$ 3,7 milhões.

No setor de abastecimento, foi inaugurado um poço com 200 metros de profundidade e uma vazão de 100 metros cúbicos por hora, representando um investimento de R$ 1.055.000,00. Esse avanço substancial aumenta a capacidade de fornecimento de água potável na região.

Simultaneamente, foram entregues a execução de 17.885,32 metros de rede coletora de esgoto e 651 ligações domésticas, totalizando R$ 2.723.881,68 em investimentos, provenientes do programa Avançar Cidades.

Essas melhorias abrangentes nos sistemas de abastecimento de água e esgoto beneficiarão uma população de mais de 39.826 pessoas, conforme o Censo de 2020.

A Sanesul destaca-se pela garantia da qualidade da água fornecida nas 68 cidades do Estado onde atua. Além do rigoroso controle em todas as etapas do processo de tratamento, desde a captação até a distribuição, a empresa assegura a excelência em seus serviços.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades públicas, incluindo o prefeito Edinaldo Luiz de Melo Bandeira, vereadores, secretários e colaboradores locais da Sanesul, reforçando o compromisso conjunto com o desenvolvimento e bem-estar da comunidade de Amambai.

A relevância das obras de ampliação nos sistemas de água e esgoto, conduzidas pela Sanesul nas cidades de sua abrangência, vai muito além da infraestrutura física. Esses investimentos são pilares fundamentais para promover a saúde pública, preservar o meio ambiente e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico das comunidades atendidas.

Ao garantir o acesso a água tratada e eficiente sistema de esgoto, a Sanesul não apenas eleva a qualidade de vida, mas também estabelece bases sólidas para um futuro sustentável, demonstrando seu compromisso inabalável com a prosperidade e bem-estar da população sul-mato-grossense.

O diretor Comercial e de Operações da Sanesul, Madson Valente, destacou a importância dos investimentos realizados no setor de saneamento em Amambai e reafirmou o compromisso da empresa em proporcionar soluções eficazes para as demandas crescentes do município.

Segundo ele, o mais importante é que a população seja diretamente beneficiada, recebendo serviços de saneamento de alta qualidade que promovam saúde, bem-estar e um ambiente mais sustentável.

Coronel Sapucaia

O governador em exercício Barbosinha e Madson Valente também estiveram no município de Coronel Sapucaia, onde assinaram ordem de serviço no valor de mais R$ 2,99 milhões de investimentos para o sistema de abastecimento da cidade.

No local, autorizaram a obra de perfuração de mais um poço tubular profundo para aumentar capacidade de reservação e captação de água. O poço terá 600 metros de profundidade e vazão de 200 m³/h.