Sampaoli chega, reencontra velhos conhecidos e tem desafios no elenco

Marinho, Arturo Vidal e Gerson já foram comandados pelo argentino por três clubes diferentes

Com muitos desafios pela frente, Jorge Sampaoli chegou ao Rio, assinou contrato com o Flamengo e será apresentado no Ninho do Urubu nesta segunda-feira. Segundo o Lance!., mesmo com os desafios, o argentino pode ter a ajuda de velhos conhecidos de outras equipes para superá-los.

No elenco do Flamengo, três atletas já foram comandados por Sampaoli: Marinho, no Santos, Vidal, na seleção do Chile, e Gerson, no Olympique de Marselha. O trio, inclusive, viveu grande fase com o argentino como treinador.

O primeiro clube de Sampaoli no Brasil foi o Santos, que havia acabado de contratar Marinho para compor o elenco após saídas de Gabigol e Bruno Henrique. Com o treinador, o Peixe teve excelente desempenho no Campeonato Brasileiro, e o atacante viveu grande fase, terminando a temporada com 13 participações em gol em 28 partidas.

Antes disso, Sampaoli teve passagem pela seleção do Chile. As glórias dispensam comentários, já que o argentino proporcionou dois títulos de Copa América para La Roja, os maiores da história do combinado. O time era extremamente encaixado e tinha em Arturo Vidal, hoje no Flamengo, sua principal referência técnica.

O último jogador do Flamengo a encontrar com o treinador foi Gerson. Sampaoli, inclusive, lutou pela contratação do volante pelo Olympique de Marselha. O Coringa viveu sua melhor fase pelo clube francês sob o comando do argentino, mas atritos com a nova comissão técnica fizeram com que ele retornasse ao Brasil.

Os desafios

Com a ajuda dos velhos conhecidos, Sampaoli poderá conhecer o elenco e entender as principais valências dos jogadores. Alguns, no entanto, ele enfrentou por Santos e Atlético-MG, como é o caso de Gabigol e Arrascaeta, referências técnicas do Rubro-Negro.

Outro atleta que pode ser fundamental na passagem de Sampaoli é Filipe Luís. Experiente e em função que o argentino admira, o lateral esquerdo é liderança importante no elenco e deve ajudar os jogadores a assimilarem melhor as ideias do “Jogo Posicional”.

A estreia de Sampaoli pelo Flamengo está marcada para quarta-feira, diante do Ñublense, no Maracanã. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores e acontecerá às 21h30 (de Brasília).