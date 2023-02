Sala de Vacinação do PAM de Dourados abre neste sábado com imunizantes contra covid-19

O Núcleo Municipal de Imunização segue com os plantões de sábado, na Sala de Vacinação do PAM (Pronto Atendimento Médico), para reforçar a cobertura vacinal contra a covid-19 da população de Dourados. Amanhã (25), das 8h às 13h, os técnicos do setor estão à disposição com os imunizantes contra o coronavírus para o público-alvo dos variados imunizantes.

Pais ou responsáveis de crianças de seis meses a menores de três anos podem levar os filhos para tomar a vacina Pfizer Baby. Basta levar a documentação dos filhos, inclusive laudo ou atestado que comprove a condição de saúde da criança, para casos de comorbidades, por exemplo.

Os adultos que desejarem atualizar a carteira vacinal contra o coronavírus também podem comparecer e receber o imunizante correspondente para a faixa-etária. Vale lembrar que em Dourados, seguindo recomendação do Ministério da Saúde, a 4ª dose da vacina está disponível apenas para pessoas de 35 anos ou mais.

Além da Sala de Vacinação do PAM, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de todo o município oferecem imunizantes de segunda à sexta-feira.

O PAM está localizado na rua Doutor Vanilton Finamore, 289 – Vila Industrial

Vacina bivalente

O novo imunizante começa a ser aplicado na próxima segunda-feira segundo esquema de escalonamento, definido na “Nova Estratégia de Intensificação da Vacinação”, o público considerado prioritário será o primeiro a ser vacinado. Esse tipo de vacina é destinado apenas para as pessoas com o ciclo básico vacinal concluído. Ou seja, aquelas que tenham tomado, no mínimo, as duas doses iniciais.

Neste primeiro momento devem se vacinar: pessoas de 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e trabalhadores desses locais; pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos; e indígenas, ribeirinhos, e quilombolas a partir de 12 anos.

As doses estarão disponíveis normalmente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) assim como os outros imunizantes, das 7h às 11h e das 13h às 17h. A vacina bivalente oferece proteção contra a variante original do coronavírus e contra as cepas que surgiram posteriormente.

Nas próximas fases, ainda sem datas definidas, devem ser incluídas pessoas de 60 anos ou mais, além das gestantes e puérperas.