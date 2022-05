Saiba os trechos que passam por obras da CCR MSVia na BR-163/MS nesta segunda-feira

A CCR MSVia informa os trechos da BR-163/MS que operam em pare-e-siga nesta segunda-feira (25/04). A ação decorre da execução de obras e serviços de melhoria a serem executados na rodovia de forma a proporcionar mais segurança e melhores condições de trafegabilidade aos usuários.

Para evitar imprevistos durante o trajeto, o SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário recomenda que o motorista reduza a velocidade nas proximidades dos locais em obras, respeitando a sinalização e ficando atento a eventuais congestionamentos que podem ocorrer devido às interdições parciais.

Pontos com desvio de tráfego:

São Gabriel do Oeste – no km 628;

Jaraguari – no km 524, no km 517 e no km 512;

Douradina – no km 286;

Dourados – no km 267 e no km 262;

Pontos com pare-e-siga:

Coxim/Pedro Gomes – entre os kms 797 e 796;

Rio Verde de MT – entre os kms 677 e 676;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 380 e 378;

Rio Brilhante – entre os kms 344 e 343;

Douradina – entre os kms 295 e 294;

Caarapó – entre os kms 205 e 204, e entre os kms 192 e 191;

Itaquiraí – entre os kms 103 e 102;

Eldorado – entre os kms 48 e 47.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares)