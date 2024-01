Sábado Especial do Desenvolve Dourados em Ação terá vacinação contra a dengue

Ação com atendimentos médicos e demais serviços acontece no dia 13 de janeiro na E.M. Pref. Luiz Antônio Álvares Gonçalves, no Jardim Novo Horizonte

O Desenvolve Dourados em Ação (DDA) já começou na região do Jardim Novo Horizonte e no dia 13 de janeiro acontece o Sábado Especial, onde além dos atendimentos médicos e demais serviços oferecidos, a Prefeitura irá realizar a aplicação da vacina contra a dengue para toda a população.

De quarta a sexta-feira a região que abrange os bairros Jardim Novo Horizonte, Parque do Lago, Vila Toscana e Vila Roma recebe os serviços urbanos, como manutenção da sinalização de trânsito, limpeza das vias, roçadas, manutenção da iluminação pública, serviços de tapa-buracos e ações de combate à dengue.

No Sábado Especial, que acontece no dia 13 de janeiro, as ações se concentram na E.M. Pref. Luiz Antônio Álvares Gonçalves, no Jardim Novo Horizonte, onde será disponibilizado o imunizante contra a dengue, de forma gratuita para toda a população.

“A vacinação no Sábado Especial segue o mesmo esquema que já acontece em todos os postos de saúde e na sala de vacinação do PAM. Basta apresentar documento de identificação e as carteirinhas do SUS e de Vacinação. O imunizante é indicado para pessoas de 4 a 59 anos. Lembrando que gestantes e lactantes não podem se vacinar”, explica o gerente do Núcleo de Imunização, Edvan Marcelo Marques.

O Sábado Especial do DDA acontece entre às 8h e 12h. Além da vacinação contra a dengue, haverá atendimento médico, outros tipos de vacina, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e outros exames, além de orientações gerais sobre saúde preventiva e atendimento do Odontomóvel.

Também serão realizadas Atualização de Cadastros na Habitação, CadÚnico, Central de Atendimento ao Cidadão, Negociação de IPTU, serviços do Poupatempo, orientações e informações sobre programas e benefícios sociais disponíveis, atendimento da Sala do Empreendedor e da Defensoria Pública.

Ainda haverá oferta de vagas de emprego, doação de mudas de plantas frutíferas e ornamentais, apresentações culturais e musicais, além de brincadeiras, recreação, cama elástica e atividades de educação de trânsito para as crianças. Uma equipe do CCZ também vai realizar a vacinação antirrábica para gatos e cachorros.

Serviço

Desenvolve Dourados em Ação – Jardim Novo Horizonte

Serviços Urbanos – de 10 a 12 de janeiro

Sábado Especial – 13 de janeiro

Horário: 8h às 12h

Local: E.M. Pref. Luiz Antônio Álvares Gonçalves – Rua Eurides de Mattos Pedroso, 1.100 Jardim Novo Horizonte.