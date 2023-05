Rússia faz série de ataques com drones na Ucrânia

Ação teria sido resposta a suposto ataque ao Kremlin

A Rússia lançou ataques com 24 drones kamikazes entre a noite desta quarta-feira (3) e a madrugada desta quinta-feira (4) e 18 deles foram abatidos, informou a Aeronáutica da Ucrânia conforme o portal “RBC-Ukraine”.

Os equipamentos foram lançados a partir da região de Bryansk, na fronteira entre os dois países, e também da frota no Mar de Azov e caíram em várias partes do território. Não há informações de feridos.

Em Odessa, as Forças Armadas publicaram fotos dos drones que caíram e os equipamentos tinham as frases “Pela Rússia” e “Pelo Kremlin”, em uma referência ao suposto ataque ucraniano contra a sede do poder russo em Moscou um dia antes.

Apesar das acusações do governo, Kiev negou qualquer ação contra a área presidencial.

“O inimigo nos atacou com 15 Shahed 131/136 e 12 foram destruídos pela nossa defesa aérea. Três atingiram uma escola de Odessa, mas ninguém se feriu”, diz ainda a postagem dos militares.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia continua a manter a tese de que a Ucrânia fez uma ação contra o Kremlin e afirmou em nota “que as atividades terroristas e de sabotagem das forças armadas na Rússia estão atingindo um nível sem precedentes”. Os russos acusam Kiev de fazer ataques mirados em estações de trens e plantas de petróleo nas áreas próximas às fronteiras.

Quem se manifestou sobre o ataque de drones ao Kremlin foi a França, que classificou o episódio de “estranho, no mínimo”.

Segundo a chanceler Catherine Colonna, em entrevista ao “France Inter”, Paris “não quer participar dos jogos de hipóteses”, mas que “é muito incompreensível em uma situação normal” que drones possam chegar tão perto do Kremlin sem serem interceptados.

Da AnsaFlash