Rússia diz desconhecer suposta missão de paz do Vaticano

Iniciativa foi mencionada pelo Papa em seu retorno da Hungria

A Rússia afirmou nesta terça-feira (2) que desconhece a existência de uma “missão de paz” do Vaticano para tentar solucionar o conflito com a Ucrânia.

A iniciativa foi mencionada pelo próprio Papa Francisco durante seu voo de volta da Hungria, no último domingo (30).

“Estou disposto a fazer todo o necessário. Agora está em curso uma missão.

Não é pública por enquanto, mas falarei sobre ela quando for”, disse o pontífice na ocasião.

No entanto, em pronunciamento nesta terça, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, garantiu que Moscou “não sabe” dessa suposta missão do Vaticano.

Na última segunda-feira (1º), um funcionário do gabinete do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também havia dito à CNN que não tinha conhecimento sobre essa iniciativa.

O Vaticano já se ofereceu em diversas ocasiões para mediar o conflito entre Moscou e Kiev, enquanto o Papa se mostrou disposto a visitar as duas capitais, mas até agora sem sucesso.

