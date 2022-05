Rotary Guaicurus realiza campanha pelo banco de cadeiras de rodas durante a 56ª Expoagro

Manter um Banco de Cadeiras de Rodas e outros equipamentos, como andadores e muletas, é um dos projetos permanentes desenvolvidos pelo Rotary Club Dourados Guaicurus. A finalidade é poder oferecer de forma gratuita, por empréstimo ou doação, a pessoas necessitadas que não possuam condições financeiras para adquirir ou mesmo alugar esses equipamentos, e também a entidades. O lema do projeto é: “Ajude um necessitado a seguir em frente”.

Para a manutenção desse programa o Rotary Guaicurus realiza eventos próprios e também sempre contou com o apoio de parceiros, ou seja, empresas e profissionais liberais de todas as áreas, além de pessoas físicas e até mesmo famílias. E o Sindicato Rural de Dourados tem sido um dos grandes parceiros desse projeto. Em 2022 a parceria Rotary Guaicurus – Sindicato Rural de Dourados, sempre efetivada durante a Expoagro Dourados, completa 13 anos.

A presidente do Rotary Club de Dourados Guaicurus, Eliana Castro da Silva Oviedo, explica que o parceiro doa o valor para aquisição da cadeira de rodas, pelo custo de fábrica acessível ao Rotary, e o registro da parceria (Rotary e doador) fica consignado na lona da cadeira, de forma permanente.

O Projeto Banco de Cadeiras de Rodas é um trabalho já conhecido e reconhecido pela sociedade Douradense, e é inclusive parceiro do município no atendimento de uma demanda que o poder público sozinho não consegue atender. O Rotary Club Dourados Guaicurus é entidade pioneira neste projeto na cidade. Diariamente, muitas pessoas, que não tem condições de comprar esses equipamentos, e até mesmo entidades como, por exemplo, o Lar do Idoso, hospitais e outros procuram o Rotary. Esses equipamentos atendem pessoas que passam por problemas diversos, como o AVC, acidentados em geral, idosos com dificuldades motoras, e em outros casos em que a pessoa é obrigada a utilizar-se desses equipamentos para sua locomoção, afirma a Presidente Eliana.

O custo para o Rotary, junto à fábrica, de uma cadeira de podas de Passeio gira em torno de R$ 390,00 e a de banho R$ 190,00. Importante deixar claro aos empresários e demais que tiverem interesse nessa parceria, que o Rotary fornece recibo da doação, com CNPJ, que pode inclusive ser utilizados em possíveis benefícios fiscais. De acordo com a Presidente Eliana, o Rotary faz questão de divulgar nas reuniões, nas redes sociais e na imprensa em geral, os resultados desse trabalho e a garantia de que a parceria efetivamente cumpre o seu objetivo.

Por fim, a presidente Eliana destaca que essa é uma ótima oportunidade para que o empresário exerça uma verdadeira ação social em prol dos mais necessitados, e coloque a sua empresa entre aquelas que cumprem o papel por um mundo mais igual e humanitário. Aqueles que quiserem colaborar, ou mesmo maiores informações sobre o Banco de Cadeiras de Rodas do Rotary Guaicurus podem entrar em contato pelos telefones/whats (67) 99684-0204(Julio), (67)98478-2894(Wanderley) ou (67)98421-2789 (Eliana).