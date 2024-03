Rogério Yuri pede revitalização do Ceper do BNH 2º Plano

O vereador Rogério Yuri (PSDB) cobrou, da tribuna, durante sessão ordinária de segunda-feira (26), a presença da Prefeitura de Dourados em bairros populares da cidade e, também, na zona rural, visando levar bem-estar a essas comunidades.

Entre as reivindicações que encaminhou ao executivo por meio de indicações, o vereador solicitou urgente revitalização do Ceper do BNH 2º Plano, consubstanciada na instalação dos suportes, tabelas (cestas) e aros de basquete, se possível utilizando os equipamentos que foram retirados do Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, além da pintura da quadra para atender a modalidade de basquete, manutenção da cobertura do ginásio, reforma dos vestiários e banheiros r reforma da pista de caminhada.

“A indicação se faz necessária ante as inúmeras reclamações quanto ao estado da quadra e da pista de caminhada, o que tem impossibilitado o exercício do direito ao lazer e à recreação”, disse, revelando que idosos estão sem fazer a caminhada diária pelo estado precário que se encontra a pista, muito buracos e lama. “Importante destacar também que os alunos do curso de Relações Internacionais da Fadir/UFGD treinam no citado Ceper, além de que, a reforma da quadra, com a implantação das cestas de basquete, seria uma forma de diversificar as modalidades esportivas aos frequentadores, incentivando crianças, jovens e adultos à prática do esporte, como forma de socialização e melhorias na saúde”, pontuou Yuri.

UBS Idelfonso

O vereador solicitou também, em caráter de urgência, os serviços de limpeza/roçada na UBS Dr. Luiz Carlos Siebert, localizado na Rua Renê Miguel, no bairro Idelfonso Pedroso. Justificou o pedido diante de inúmeras reclamações de moradores dos bairros Idelfonso Pedroso, Dioclécio Artuzzi, Harrison de Figueiredo e Greenville, que utilizam aquela Unidade Básica de Saúde em relação ao total abandono dos serviços de limpeza do matagal ali presente.

“O mato alcançou altura crítica, bem como tem se tornado um chamariz de insetos e animais peçonhentos, como escorpiões, cobras, ratos e baratas”, observou.