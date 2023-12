Rogério Yuri entrega diploma de jubileu de safira ao presidente do Sinpol

Nesta semana, o vereador Rogério Yuri (PSDB) esteve em Campo Grande para tratar, com o governo de Mato Grosso do Sul, sobre investimentos para Dourados. Além disso, levou ao presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS), Alexandre Barbosa da Silva, um diploma de jubileu de safira, alusivo aos 32 anos de fundação da instituição.

Segundo o vereador da Câmara de Dourados, “por trás dos ótimos resultados alcançados na segurança pública do Estado, existe uma equipe de policiais dedicados e comprometidos”. Nesse contexto, entende que o suporte que o Sinpol-MS dá aos profissionais e a suas famílias é imprescindível, porque “os acolhe nos momentos difíceis”.

Yuri esclarece que a vida do policial civil está fragilizada em alguns aspectos. “Devido a isso, é fundamental nos solidificarmos em nossos sindicatos para garantirmos direitos, compreendendo que o sindicato é um espaço de resistência”. De acordo com o parlamentar, filiar-se vai além de fazer a contribuição sindical e solidificar politicamente a organização, já que há vantagens, como acesso a convênios e assessoria jurídica.

“O sindicato é fundamental na construção da consciência de classe e na organização e fortalecimento da democracia. É um instrumento de combate às desigualdades, bem como de superação de uma realidade. Em todas as lutas relevantes do país, com resultados concretos, houve a participação dos sindicatos”, finaliza Yuri, também policial civil sindicalizado.