Rogério Yuri defende ações conjuntas para fortalecer a proteção e o combate à violência contra as mulheres

Há mais de um ano, vereador solicitou a criação da “Patrulha Maria da Penha” em Dourados

O vereador Rogério Yuri (PSDB) recebeu com entusiasmo, esta semana, a notícia dando conta da possibilidade de Dourados ser contemplado com uma unidade da Casa da Mulher Brasileira, instituição de proteção às mulheres vítimas de violência. Atualmente, no estado, apenas a Capital Campo Grande conta com a Casa da Mulher. O vereador lembra que sugeriu, por meio de indicação feita em fevereiro de 2022, a criação da “Patrulha Maria da Penha”, com o objetivo de aproximar, acolher e proteger as mulheres vítimas de violência em Dourados.

Agora, um ano depois, o vereador vê a oportunidade de sua indicação se tornar realidade, por conta de que, ao participar da Marcha dos Prefeitos e se reunir com deputados e senadores de MS em Brasília, na semana passada, o prefeito Alan Guedes (PP) colocou na pauta, entre outros assuntos, a proteção às mulheres vítimas de violência, a partir da implantação da Casa da Mulher Brasileira em Dourados.

Rogério Yuri comemora também a assinatura, no dia 31 de março, em Campo Grande, do termo de parcerias firmado entre o Governo de Mato Grosso do Sul e o Ministério das Mulheres, com o objetivo de combater a violência contra as mulheres, em solenidade que reuniu gestoras municipais de Políticas Públicas para Mulheres de 54 municípios de MS, do poder Judiciário e da sociedade em geral.

“Como policial e vereador, conheço de perto o drama da violência que sofre a mulher e constantemente abordo este tema”, diz o vereador Yuri, citando a solicitação feito pelo executivo, alinhado a deputados que solicitaram o funcionamento 24 horas da Delegacia de Proteção à Mulher e, também, a instituição, pela PM de Mato Grosso do Sul, do programa ‘Mulher Segura’, “nos moldes de nossa indicação, feita em fevereiro de 2022, para criação de guarnição especializada no atendimento à mulher com celeridade, atuando também na fiscalização de medidas protetivas e prevenção a delitos dessa natureza”.

Yuri menciona ainda que a violência contra mulheres em Mato Grosso do Sul é uma situação preocupante. De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, o estado registrou um total de 5.487 casos de violência doméstica em 2020. Além disso, Mato Grosso do Sul teve uma taxa de feminicídio de 2,8 por 100.000 mulheres em 2019, segundo o Ipea, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

Para enfrentar essa demanda, Rogério Yuri defende que é necessário ações em conjunto entre a sociedade civil, o governo e as instituições de justiça, e as políticas públicas devem ser ampliadas e fortalecidas, com intuito de garantir a prevenção, o atendimento e o combate à violência contra as mulheres e proporcionar apoio e proteção às vítimas. “A conscientização e a educação da população também são fundamentais para mudar a cultura de violência contra as mulheres”, pontua o vereador.