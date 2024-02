Rogério Yuri cobra da prefeitura urgente reforma de escola no Itahum

Por meio de indicação apresentada na sessão ordinária desta segunda-feira (26), na Câmara Municipal, o vereador Rogério Yuri (PSDB) solicitou da prefeitura de Dourados, em caráter de urgência, a viabilização de recurso financeiro para que seja realizada a reforma completa da Escola Municipal José Eduardo Canuto Estolano – Perequeté, no distrito de Itahum. Da tribuna, ele apontou que toda a estrutura da unidade escolar está em situação precária, incluindo a fiação elétrica, rachaduras nas paredes, deslocamento e afundamento do piso e contra piso, infiltrações, entre outros.

“Conforme informações recebidas, a Escola Municipal Perequeté se encontra em estado precário, mormente sua rede elétrica. São problemas estruturais que surgiram há alguns anos e com o passar do tempo só vêm se agravando”, disse, acrescentando que a parte elétrica, o padrão e a rede, por serem muito antigos, não suportam os aparelhos que a escola possui hoje, “sem contar que as salas de aula do pavilhão do 1º ao 5º anos e sala de tecnologia estão com sérios problemas, que vão desde rachaduras significativas nas paredes à deslocamentos e afundamentos do piso e contra piso, deslocamento de colunas”.

“Igualmente, as calçadas estão soltas, e o alambrado que separa a escola do terreno da praça também está cedendo. Os banheiros – masculino e feminino – apresentam afundamento e rachaduras no piso devido à infiltração de água recorrente. Já no pátio, as calçadas em torno dos banheiros também cederam junto com o muro de arrimo da quadra descoberta, representando perigo iminente às crianças”, cobrou Yuri, destacando, ainda, que as salas de aula do pavilhão mais antigo também estão com as paredes cedendo e o reboco caindo, comprometendo também a pintura do prédio devido as infiltrações.

Rogério Yuri disse que no ano passado visitou a escola juntamente com o prefeito Alan Guedes e puderam constatar a precariedade das instalações e pediu que o prefeito busque recursos que possam viabilizar os reparos que a escola necessita, pois a situação em que está não tem a menor condição, pelo risco que oferece de acidente.