Rochedo vai receber R$ 10 mi do Governo de MS para investimentos em infraestrutura

Com investimentos destinados a melhoria da infraestrutura de todos os municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado vai atender demandas de pavimentação em Rochedo. A previsão é de que as obras de asfaltamento, além da construção de uma cozinha industrial e salas para atendimento de alunos da educação especial, recebam recursos de aproximadamente R$ 10 milhões.

O governador, Eduardo Riedel, durante reunião com o prefeito de Rochedo, Francisco de Paula Ribeiro Júnior, ouviu e atendeu as demandas apresentadas como prioridades pelo município. “No ano passado o Governo não parou com as obras em andamento, e este ano começamos a ouvir as prioridades, para direcionar os investimentos de acordo com as necessidades”, disse Riedel.

Além das obras que devem ser encaminhadas ainda este ano, o Governo do Estado também vai dar andamento ao projeto para realizar a terceira faixa da MS-080, que liga Campo Grande a Rochedo. A faixa extra deverá ser implantada na área da rodovia onde fica a serra, contribuindo para segurança do tráfego no local.

“Quero agradecer o Governo do Estado e o governador (Eduardo Riedel) por as reivindicações da população de Rochedo. Fomos contemplados com asfalto, e também com a construção da cozinha industrial e sala para educação especial, além de várias melhorias para nossa cidade. Com certeza o governador Eduardo Riedel tem atendido os prefeitos e procura resolver os problemas do Estado”, disse o prefeito Francisco de Paula.

Atualmente o Governo do Estado investe mais de R$ 7,3 milhões em educação e infraestrutura em Rochedo. A obra de urbanização na orla da Cachoeira dos Diamantes, uma das principais em execução atualmente, recebe mais de R$ 3,3 milhões em investimentos, além de mais R$ 2,1 milhões para pavimentação e drenagem na área.

O encontro também reuniu os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Hélio Peluffo (Seilog) além da equipe técnica do Governo do Estado, Prefeitura Municipal – secretários e diretores -, vereadores de Rochedo e deputados estaduais – Mara Caseiro e Jamilson Name.