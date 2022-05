Riedel: ‘Vamos ampliar os programas para a autonomia econômica das mulheres’

Qualifica Mulher oferece 5 mil vagas para curso de autonomia econômica feminina

“Nos próximos anos vamos ampliar e fortalecer ações, parcerias e iniciativas que incrementem a autonomia econômica das mulheres”, disse o pré-candidato ao Governo do Estado, Eduardo Riedel.

Riedel destacou como exemplo o programa “Qualifica Mulher”, que oferece cursos online voltados para este objetivo. Entre as aulas estão educação financeira, empreendedorismo em tempos de crise e marketing digital. A Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM) está com 5 mil vagas abertas no programa

O projeto é coordenado pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM), do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e a Aliança Empreendedora. “Trata-se de uma excelente iniciativa para proporcionar às mulheres condições de trabalho digno e oportunidades de projeção econômica e social e o seu bem-estar”, avaliou o pré-candidato, que em suas passagens pelas secretarias estaduais de Governo e Infraestrutura esteve atento ao tema.

O programa é desenvolvido em três eixos: capacitação, empreendedorismo e articulação em rede. Todos os vídeos das aulas já estão disponíveis na plataforma e as mulheres podem cumprir a carga horária de acordo com o tempo disponível. Ao final dos cursos, as alunas receberão um certificado da Aliança Empreendedora.

O programa foi pactuado pelo Governo do Estado com o Governo Federal em novembro de 2021, durante a visita da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, à Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande.

“O objetivo é estimular ações que promovam a autonomia econômica da mulher, formando uma rede de parcerias. E é uma forma de mostrarmos o nosso compromisso com as mulheres sul-mato-grossenses, oferecendo oportunidades de tomarem as rédeas da sua vida através da qualificação profissional”, explica a Subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Rosana Leal.

Para se inscrever, basta acessar a página Qualifica Mulher (https://evento.aliancaempreendedora.org.br/snpm-landing-page)