Riedel recebe de Lula aprovação para financiamento de R$ 2,3 bilhões junto ao BNDES

Financiamento será usado para um amplo pacote de investimentos em infraestrutura

Em evento realizado nesta terça-feira (12) em Brasília (DF), o governador Eduardo Riedel recebeu das mãos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a aprovação para o financiamento junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) de R$ 2,3 bilhões, que serão usados para um amplo pacote de investimentos em infraestrutura.

A quantia contratada, somada a R$ 7,5 bilhões de recursos próprios, totaliza um investimento de R$ 9,8 bilhões em infraestrutura e logística nas rodovias estaduais (que são aquelas com prefixo MS antes da numeração), previsto para acontecer até 2026.

Ao todo, 790 km de estradas em 28 municípios sul-mato-grossenses ficam garantidos com o financiamento, sendo 540 km de novas rodovias pavimentadas. Os 250 km restantes são referentes ao trabalho de restauração de estradas que já são pavimentadas.

“Foi um evento muito simbólico, pois o BNDES está apoiando os estados que conseguiram fazer o dever de casa e ter condições fiscais para que esse empréstimo fosse liberado. Será de vital importância para Mato Grosso do Sul acelerar seu projeto de crescimento”, destaca Riedel.

Com gestão fiscal austera e alto índice de transparência, o Governo de Mato Grosso do Sul conseguiu em 2023 ampliar seu limite de crédito e, assim, junto a constantes articulações na capital federal, obteve o financiamento, feito sob garantia da União – e por isso a necessidade de obter a aprovação federal concedida hoje.

O projeto já está aprovado pelo BNDES e tem como vantagem principal definir só depois da assinatura do contrato, em curto prazo, a aplicação dos recursos. A flexibilidade garante mais agilidade nos processos e ajustes que ocorrem de praxe em obras públicas.

“É para isso que existem bancos públicos, fazer aquilo que muitas vezes a iniciativa privada não quer fazer. É isso o que estamos fazendo aqui nesse gesto singelo”, frisa o presidente Lula, que completa. “Como deixar de emprestar dinheiro para um estado que tem condições de crescimento como o Mato Grosso do Sul?”, conclui o chefe do Executivo nacional.

Estímulo econômico

Além do governador Eduardo Riedel, a solenidade em Brasília contou ainda com a participação de outros governadores, entre eles Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Helder Barbalho (Pará). Pelo Governo Federal, o presidente Lula foi acompanhado pelo presidente do BNDES, Aluizio Mercadante, pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministrodo Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

“Em Mato Grosso do Sul haverá investimento na estrutura logística rodoviária do Estado, o que vai aumentar bastante a produtividade do agronegócio”, destaca o Mercadante em sua fala. O banco o qual dirige vai conceder R$ 7,5 bilhões em financiamentos para investimentos, além de Mato Grosso do Sul, também no Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará e Sergipe.

Já o ministro Rui Costa destacou que houve uma demanda grande dos governadores por infraestrutura e logística. “Falamos que não seria pelo PAC esses investimentos em rodovias estaduais, mas que viabilizaríamos isso através dos bancos estatais, claro, respeitando o limite de crédito de cada estado”, explica o chefe da Casa Civil.

“[Esses investimentos] significam rodovias pavimentas, acesso aos portos e escoamento da safra. Nosso estado se transforma. Não tenho dúvida que Mato Grosso do Sul continuará sendo um dos estados que mais crescem no Brasil”, afirma Eduardo Riedel, aproveitando para relembrar que em breve haverá uma nova licitação para portos no Estado.