Riedel: ‘Nada substitui a educação’; MS paga o maior salário para professor entre as redes estaduais de ensino

Pré-candidato ao Governo do Estado, o ex-secretário estadual de Governo e Infraestrutura, Eduardo Riedel, disse nesta segunda-feira (9) que “nada substitui a educação” na construção de mecanismos de desenvolvimento que possibilitem o desenvolvimento, a geração de emprego e renda.

Para Riedel, investimento em educação é estratégico. “Pesquisas mostram que cada real investido em educação retorna à sociedade multiplicado por dez”, afirmou. O pré-candidato elencou como prioridades para o próximo Governo a ampliação de escolas de tempo integral deve, que, segundo sua avaliação, significará “uma mudança estrutural para o novo ciclo de educação que vai impactar o Estado nos próximos 10 anos”.

O pré-candidato comentou também os números que pontam o Mato Grosso do Sul como o Estado que para o maior salário para professor no Brasil. A remuneração inicial na Rede Estadual de Ensino é de R$ 8.381,63 para professor graduado com carga de 40h/aula. Nessa mesma faixa, o professor com habilitação superior, sem nenhum adicional ou gratificação, pode atingir salário de R$ 12.237,18 na evolução da carreira e atingir vencimento de 17.132,05 no topo com a soma dos adicionais por tempo de serviço.

Ele também destacou, no conjunto da política de valorização dos trabalhadores em educação em MS, o ajuste/atualização salarial no quadro de carreira de professor. Uma das principais conquistas da categoria.

“No fim das contas a gente trabalha para entregar estradas, mais hospitais, novos corredores para facilitar o escoamento da produção e infraestrutura nos municípios, mas nada substitui o ensino para mudar o patamar da cidadania e dar mais oportunidade aos nossos jovens. A educação é mais do que uma política pública, é o nosso caminho, é a nossa porta para o verdadeiro crescimento. A pandemia aprofundou as desigualdades, mas a educação pode reverter isso porque oferece oportunidades para todos”, frisou Eduardo Riedel.

Evolução salarial e valorização

O salário dos professores efetivos com graduação (licenciatura plena) segue em evolução desde 2015, quando a remuneração inicial (40 horas) era de R$ 3.994,20. Depois subiu para R$ 5.007,54 em 2016, saltando para R$ 5.154,75 em 2017, chegando a R$ 6.079,17 (2018). Nos anos seguintes continuou subindo para R$ 6.445,47 (2019), R$7.446,26 (2020), depois 7.619,66 (2021) e neste ano R$ 8.381,63. Em outubro tem novo reajuste e o salário vai chegar a R$ 10.318,00.

As melhorias salariais também chegaram aos professores convocados. Neste ano o Governo do Estado concedeu 34% de reajuste, com o salário podendo chegar a R$ 6 mil aos profissionais com mestrado/doutorado, em carga horária de 40 horas semanais. Além do aumento, os professores temporários passaram a ter contrato de trabalho de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, assim como direito assegurado de férias, gratificação natalina e outros direitos garantidos. No período noturno há adicional de 10%.

Além da valorização do profissional, a ação de Eduardo Riedel levou a qualificação da infraestrutura e a criação de programas para melhorar o aprendizado. Foram R$ 350 milhões de investimento de 2015 a 2021 nas escolas estaduais e a expectativa é alocar mais R$ 150 milhões para intervenções na rede física até o fim do ano.

Já são 132 escolas em tempo integral, que atendem 32 mil estudantes em 54 cidades. A meta é que até o final do ano este modelo chegue a 60% das unidades da rede estadual. Foram 270 escolas reformadas, com mais de 660 intervenções, e seguem a construção de 12 novas escolas. “E vamos ampliar este número nos próximos anos”, garantiu o pré-candidato.

Outra preocupação de Riedel é relativa a formação dos profissionais. Desde 2015 foram realizados mais de 300 cursos de formação, passando da marca de 70 mil participações de profissionais em cursos de 40h. “Dar condições aos profissionais da educação se qualificarem é fundamental para o fortalecimento do setor, e estaremos focados neste objetivo”, finalizou Eduardo Riedel.

