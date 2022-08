Riedel: “Mais qualificação garante empregos melhores. Por isso investiremos nisso”

Desemprego em Mato Grosso do Sul tem a 3ª menor taxa do país

Mato Grosso do Sul tem a 3ª menor taxa de desocupação do país, revelou a Pnad Contínua divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na sexta-feira (12). Para Eduardo Riedel, candidato do PSDB ao Governo do Estado, o resultado é fruto de políticas públicas que têm atraído novas empresas e negócios ao MS. “E vamos continuar nesta toada, investindo forte nas ações que possibilitem mais emprego e renda para a nossa gente”, assegurou.

A pesquisa mostrou que o Estado chegou a 5,2% de desocupação no segundo trimestre do ano. Em comparação com o trimestre anterior, quando foi registrado 6,5%, houve queda de 1.3 ponto percentual. O Estado só perde para Santa Catarina, que registrou 3,9% e Mato Grosso, com 4,4%. Já as maiores taxas de desocupação foram da Bahia (15,5%), Pernambuco (13,6%) e Sergipe (12,7%).

Já a taxa de informalidade da população ocupada está em 34,3%, em Mato Grosso do Sul. O percentual de empregados com carteira assinada entre os empregados do setor privado, MS alcançou 76,2%. Para Riedel, este é um aspecto a ser considerado. “Por isso falo tanto em qualificação. Um trabalhador qualificado tem mais chances de alcançar postos de trabalho menores, e sair da informalidade. No meu governo, vamos garantir que a qualificação profissional esteja entre as mais importantes estratégias”, avisou.

A taxa de desocupação no Brasil, ficou em 9,3%, no segundo trimestre de 2022, recuando 1,8 ponto percentual se comparado ao primeiro trimestre de 2022. Em relação ao trimestre anterior, a taxa de desocupação recuou em 22 das 27 Unidades da Federação. A taxa de desocupação para homens foi de 7,5% e para mulheres de 11,6%.