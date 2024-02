Riedel entrega licença para usina de etanol que vai gerar 2 mil empregos em Sidrolândia

Desenvolvimento e geração de empregos. Com este lema o governador Eduardo Riedel entregou nesta sexta-feira (9) a licença para instalação da fábrica de etanol da Inpasa em Sidrolândia. O negócio que definiu a abertura de mais uma unidade da empresa em Mato Grosso do Sul foi concretizado durante a realização do MS Day, em São Paulo, no mês de agosto de 2023.

Investimento chegará a R$ 2,2 bilhões, gerando mais de 2 mil empregos na região. A solenidade de entrega da licença ocorreu na BR-060, aonde a usina está sendo construída. A empresa aproveitou o evento para lançar a segunda fase da obra. A unidade tem entre seus diferenciais o processamento de sorgo como matéria-prima na produção de biocombustíveis, DDGS e derivados.

“Investimento como este deve ser acolhido e abraçado pela comunidade e isto ocorreu em Sidrolândia. Para receber estes grandes empreendimentos o Estado deve fazer sua parte, com estrutura e as devidas condições para os empresários investirem”, afirmou o governador.

Riedel ponderou também que é preciso celebrar este momento, pois traz benefícios diretos a população. “São mais investimentos e empregos para toda região. O nosso foco é construir este Estado próspero, sustentável e inclusivo, que gere renda e oportunidades às pessoas”.

A nova indústria da Inpasa no Estado foi concretizada em função da política econômica do Governo, que troca impostos por empregos. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participou do evento e destacou a importância de empreendimentos que trazem novas oportunidades para cidade.

“Emprego, renda e dignidade para as famílias, trazendo crescimento para cidade, hoje é um dia para se comemorar. Agradecer aos empresários por acreditar nesta terra”, destacou a ministra.

A senadora Tereza Cristina também esteve no evento e avaliou a mudança econômica do Estado. “Hoje o milho fica aqui e é transformado, tendo agora uma transformação energética, que gera empregos e renda, além de trabalho de qualidade. Mato Grosso do Sul é um celeiro de investidores e investimentos, estando a frente do seu tempo”.

Nova unidade

A Inpasa já tem um complexo industrial em Dourados, mas resolveu abrir nova unidade em Sidrolândia. A obra começou em setembro de 2023 com a construção de armazéns e tanques de fermentação.

Em uma área construída de 170 mil m², a primeira planta tem R$ 1,2 bilhão de investimento e já está em andamento e depois vai contar com mais R$ 1 bilhão na construção da segunda.

Na fase operacional são 350 empregos diretos e no pico da obra vai chegar a 2 mil. A previsão é de ter uma capacidade produtiva de 800 milhões de litros de etanol, 450 mil toneladas de DDGS, 44 mil toneladas de óleo e 400 GWH de energia elétrica (anual). A operação deve começar em outubro deste ano.

“Não esperávamos então pouco tempo já estarmos lançando a segunda fase da obra. Temos um carinho especial por MS, principalmente pela pujança e arrojo do poder público. Apoio pleno do município e Estado”, afirmou o vice-presidente da Inpasa, Rafael Ranzolin.

A prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo afirmou que era um dia especial para cidade. “Emocionada por presenciar o que está acontecendo em Sidrolândia, que está sendo plantado benefícios ao futuro. A prefeitura vai ajudar no que for possível”.

Para o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, a empresa segue a linha estratégica definida pelo Governo para industrialização do Estado. “Faz o processamento das nossas matérias-primas e assim encaixa na nossa lógica, que é agregar valor ao produto, além de gerar energia limpa. Aqui tem carbono neutro na sua origem. Temos que agradecer a empresa por confiar no Estado”.

Além do governador, participaram da agenda a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), a senadora Tereza Cristina, o deputado federal Geraldo Resende, o ex-governador Reinaldo Azambuja, além do presidente da Assembleia, o deputado Gerson Claro, o deputado estadual Márcio Fernandes e os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Jaime Verruck (Semadesc) e Rodrigo Perez (Segov).